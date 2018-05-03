четверг, 3 мая 2018 г.
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  • Мы ее и не узнали! Смотри, как макияж преобразил Кальюлайд

Мы ее и не узнали! Смотри, как макияж преобразил Кальюлайд

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Рассматривая фото Керсти Кальюлайд со встречи с президентом Дональдом Трампом в США, мы заметили одну любопытную деталь.

Президент Эстонии, которая обычно пренебрегает макияжем, в этот раз решила сделать исключение. Несмотря на то, что косметики на лице президента было совсем мало, выглядела она непривычно.

Отметим, что, как говорил советник по связям с общественностью президента Эстонии Таави Линнамяэ, такой должности как стилист в канцелярии президента нет. Кроме того, по его словам, изменения в стиле президента ограничиваются лишь информационным шумом, который то и дело раздается в прессе.

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