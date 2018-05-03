Мы ее и не узнали! Смотри, как макияж преобразил Кальюлайд

Президент Эстонии, которая обычно пренебрегает макияжем, в этот раз решила сделать исключение. Несмотря на то, что косметики на лице президента было совсем мало, выглядела она непривычно.

Отметим, что, как говорил советник по связям с общественностью президента Эстонии Таави Линнамяэ, такой должности как стилист в канцелярии президента нет. Кроме того, по его словам, изменения в стиле президента ограничиваются лишь информационным шумом, который то и дело раздается в прессе.