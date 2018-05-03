Фото: беременная Лера Кудрявцева перестала скрывать живот Теперь уже нет сомнений!
3 мая 2018 г., 11:15
Наконец-то! Лера Кудрявцева опубликовала фото, которое все прояснило.
В Сети уже несколько месяцев ходят слухи о беременности 46-летней Леры Кудрявцевой, но сама она никак не комментирует их. Впрочем, многие заметили ее живот.
Сегодня ночью известная телеведущая опубликовала фото, которое не оставляет сомнений в том, что она готовится стать матерью. Поклонники Кудрявцевой очень рады (правописание оригинала сохранено): «Лера поздравляю Вас, Вы заслужили это!», «Лерочка, умница! Тьфу-тьфу на вас.... Ходи хорошо, береги себя и легких родов!», «Какая радость! Всех замечательное время-беременность! Здоровья и никаких трудностей с беременностью вам! Вы классные!! Двойню бы Вам Бог подарил!»