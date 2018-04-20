пятница, 20 апреля 2018 г.
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  • Осталось несколько дней! Фанаты дежурят у больницы, где должна родить Кейт Миддлтон

Осталось несколько дней! Фанаты дежурят у больницы, где должна родить Кейт Миддлтон Смотрите галерею!

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До рождения третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон остаются считанные дни: по официальным данным дата родов Кейт Миддлтон придется на день Святого Георгия, 23 апреля. 

Ожидание рождения третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Лондоне напоминает сумасшествие – фанаты разбили палатки и не отходят от больницы Святой Марии в Лондоне, где должна родить Кейт, ни днем, ни ночью.

В больнице Святой Марии, частном крыле Линдо, уже все готово для прибытия герцогини Кембриджской. Территория вокруг больницы была оцеплена еще на прошлой неделе, офицеры королевской охраны также несут дежурство рядом с частным родильным отделением круглые сутки.

ФОТО: Scanpix

Кроме того, источники королевского дворца сообщают, что Кейт переехала в Лондон, чтобы иметь возможность добраться до больницы в случае начала схваток. Последние недели герцогиня жила в доме родителей (Майкла и Кэрол Миддлтон) в Баклбери, а затем они с Уильямом переехали в собственный особняк в Сандрингеме.

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