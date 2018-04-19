Мать двоих детей вытянуло в разбитый иллюминатор после взрыва двигателя самолeта

У пассажирского самолета взорвался левый двигатель, осколки которого пробили фюзеляж и разбили иллюминатор, где сидела 43-летняя мать двоих детей. Из-за разгерметизации салона Дженнифер Риордан затянуло в окно, в результате чего она получила травмы, несовместимые с жизнью. Когда остальные пассажиры вытащили женщину обратно в салон, то ей ничем нельзя было помочь, сообщает Mirror.

Самолeт Boeing 737-700, летевший из Нью-Йорка в Даллас, совершил экстренную посадку в Филадельфии. По предварительной версии, причиной взрыва двигателя стала сломавшаяся лопасть вентилятора.

Дженнифер, работающая в банковской компании Wells Fargo, возвращалась домой к мужу и маленьким детям. Менее чем за 24 часа до трагедии она опубликовала в соцсетях фотографию с видом из своего номера, написав «Отличная командировка!»

«Руки и тело женщины были утянуты в отверстие самолета. Вещи вылетали туда же, пока другие пассажиры пытались удержать её тело. На руках одного была кровь. Кто-то пытался закрыть дыру, но это было невозможно», - рассказал после трагедии один из пассажиров, пишет Life.

ФОТО: соцсети