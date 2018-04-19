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Мать двоих детей вытянуло в разбитый иллюминатор после взрыва двигателя самолeта

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ФОТО: Facebook/Jennifer Riordan

В США из-за разрушения двигателя экстренно сел пассажирский лайнер, на борту которого находилось 143 пассажира.

У пассажирского самолета взорвался левый двигатель, осколки которого пробили фюзеляж и разбили иллюминатор, где сидела 43-летняя мать двоих детей. Из-за разгерметизации салона Дженнифер Риордан затянуло в окно, в результате чего она получила травмы, несовместимые с жизнью. Когда остальные пассажиры вытащили женщину обратно в салон, то ей ничем нельзя было помочь, сообщает Mirror.

Самолeт Boeing 737-700, летевший из Нью-Йорка в Даллас, совершил экстренную посадку в Филадельфии. По предварительной версии, причиной взрыва двигателя стала сломавшаяся лопасть вентилятора.

Дженнифер, работающая в банковской компании Wells Fargo, возвращалась домой к мужу и маленьким детям. Менее чем за 24 часа до трагедии она опубликовала в соцсетях фотографию с видом из своего номера, написав «Отличная командировка!»

«Руки и тело женщины были утянуты в отверстие самолета. Вещи вылетали туда же, пока другие пассажиры пытались удержать её тело. На руках одного была кровь. Кто-то пытался закрыть дыру, но это было невозможно», - рассказал после трагедии один из пассажиров, пишет Life.

ФОТО: соцсети

В результате ЧП пострадали семь человек. К счастью, пилоту удалось посадить самолeт, за что он был удостоен звания героя. За пять минут самолeт спустился с высоты в 9 тыс. км до четырёх. Вся посадка заняла около 15 минут. Сейчас авиакомпания проводит расследование по факту произошедшего.

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