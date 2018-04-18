«Алла очень сдала»: встревоженная соседка о состоянии Пугачевой

На днях Алла Пугачева справила 69-летие. В честь важной даты журналисты прошлись по соседям Примадонны.
Алла Пугачева отметила день рождения 15 апреля. Примадонна праздновала в узком семейном кругу. Праздник привлек внимание многих соседей артистки по деревне Грязь, а также журналистов. Местная жительница по имени Наталья пожелала легендарной певице крепкого здоровья.
«У нее есть все, а сил – видно, что уже мало! В последнее время Алла очень сдала, сильно потеряла в весе. Вот в прошлом году, я помню, столкнулась с ней на площадке, она была еще нормальная, а два месяца назад, когда снова я ее увидела, показалась мне уж очень худой», – цитирует соседку Аллы Пугачевой «Собеседник».
Местные жители часто прогуливаются возле замка Примадонны и ее молодого супруга и даже научились определять, дома ли хозяева. «Если вечером на территории замка везде загорается свет, значит, они дома. Если свет горит только наполовину, то их нет, уехали. По правой стороне дома в основном живет прислуга. Строили дом этот, насколько мне известно, белорусы», – рассказала соседка Галина.
Среди жителей деревни Грязь ходят упорные слухи, что в скором времени Алла Пугачева и Максим Галкин намерены переехать жить на Кипр, а свой шикарный дом выставили на продажу. «Они же не смогут продать этот замок за те деньги, которые они сюда вложили. Да и за коммунальные услуги тут нужно платить чуть ли не миллион рублей в месяц. Кто же сможет купить себе такое жилье?!» – задал риторический вопрос сосед Иван.