«Алла очень сдала»: встревоженная соседка о состоянии Пугачевой

«У нее есть все, а сил – видно, что уже мало! В последнее время Алла очень сдала, сильно потеряла в весе. Вот в прошлом году, я помню, столкнулась с ней на площадке, она была еще нормальная, а два месяца назад, когда снова я ее увидела, показалась мне уж очень худой», – цитирует соседку Аллы Пугачевой «Собеседник».