среда, 18 апреля 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
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  • 19-летний муж 72-летней пенсионерки: она потрясающая любовница!

19-летний муж 72-летней пенсионерки: она потрясающая любовница!

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ФОТО: Instagram/garyandalmeda

Гэри Хардвик из Теннесси познакомился с Альмедой в закусочной летом 2016 года. 17-летний подросток влюбился в пожилую женщину с первого взгляда, рассказывает Mirror.

Сейчас Гэри девятнадцать, и недавно он женился на своей пожилой возлюбленной. Юноша утверждает, что влюбился в Альмеду с первого взгляда и почти сразу понял, что хочет провести с ней всю жизнь.

По словам Гэри, его никогда не привлекали ровесницы и он всегда заглядывался на пожилых женщин. Познакомившись с Альмедой, он практически сразу принял решение на ней жениться, чтобы не терять бесценного времени.

Несмотря на взаимное влечение, пара не вступала в интимную связь до первой брачной ночи. До этого пару связывали лишь глубокие чувства и интересное общение.

"В первый раз мы занимались любовью в нашу брачную ночь. Это был удивительный опыт. У нас была такая глубокая связь. Она замечательная любовница", - рассказал 19-летний супруг.

Гэри и Альмеда осознают, что их отношения нравятся далеко не всем. Сын женщины просто отказался общаться с ней после знакомства с будущим мужем, а внуки, один из которых старше Гэри, испытывают к нему смешанные чувства. Тем не менее пара уверена, что ее ждет счастливое будущее.

"Если вы влюблены, вы должны следовать за своим сердцем, быть счастливыми и быть самими собой", - говорит Гэри Хардвик.

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