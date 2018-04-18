19-летний муж 72-летней пенсионерки: она потрясающая любовница!

Гэри Хардвик из Теннесси познакомился с Альмедой в закусочной летом 2016 года. 17-летний подросток влюбился в пожилую женщину с первого взгляда, рассказывает Mirror.
Сейчас Гэри девятнадцать, и недавно он женился на своей пожилой возлюбленной. Юноша утверждает, что влюбился в Альмеду с первого взгляда и почти сразу понял, что хочет провести с ней всю жизнь.
По словам Гэри, его никогда не привлекали ровесницы и он всегда заглядывался на пожилых женщин. Познакомившись с Альмедой, он практически сразу принял решение на ней жениться, чтобы не терять бесценного времени.
Несмотря на взаимное влечение, пара не вступала в интимную связь до первой брачной ночи. До этого пару связывали лишь глубокие чувства и интересное общение.
"В первый раз мы занимались любовью в нашу брачную ночь. Это был удивительный опыт. У нас была такая глубокая связь. Она замечательная любовница", - рассказал 19-летний супруг.
Гэри и Альмеда осознают, что их отношения нравятся далеко не всем. Сын женщины просто отказался общаться с ней после знакомства с будущим мужем, а внуки, один из которых старше Гэри, испытывают к нему смешанные чувства. Тем не менее пара уверена, что ее ждет счастливое будущее.
"Если вы влюблены, вы должны следовать за своим сердцем, быть счастливыми и быть самими собой", - говорит Гэри Хардвик.
Two years ago on this day (10/26/15) Our hearts joined together and became one. Your name became Mrs. Hardwick and our journey of life together officially started. I fall more in love with you each & everyday. You will always be my first priority in everything I do. The vows we both spoke that day grow stronger and stronger everyday. We have so much to look forward to ahead of us in life & we are working harder everyday to get our dreams one step closer to reality! Happy Anniversary to the love of my life & the woman who inspires me more & more every single day. I love you so much! Your husband forever & always. <3