19-летний муж 72-летней пенсионерки: она потрясающая любовница!

Сейчас Гэри девятнадцать, и недавно он женился на своей пожилой возлюбленной. Юноша утверждает, что влюбился в Альмеду с первого взгляда и почти сразу понял, что хочет провести с ней всю жизнь.

По словам Гэри, его никогда не привлекали ровесницы и он всегда заглядывался на пожилых женщин. Познакомившись с Альмедой, он практически сразу принял решение на ней жениться, чтобы не терять бесценного времени.

Несмотря на взаимное влечение, пара не вступала в интимную связь до первой брачной ночи. До этого пару связывали лишь глубокие чувства и интересное общение.

"В первый раз мы занимались любовью в нашу брачную ночь. Это был удивительный опыт. У нас была такая глубокая связь. Она замечательная любовница", - рассказал 19-летний супруг.

Гэри и Альмеда осознают, что их отношения нравятся далеко не всем. Сын женщины просто отказался общаться с ней после знакомства с будущим мужем, а внуки, один из которых старше Гэри, испытывают к нему смешанные чувства. Тем не менее пара уверена, что ее ждет счастливое будущее.