вторник, 17 апреля 2018 г.
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  • Это вообще что…? Фанаты высмеяли откровенные фото Рианны в странном наряде

Это вообще что…? Фанаты высмеяли откровенные фото Рианны в странном наряде

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Рианна.

ФОТО: Instagram/Instagram

Американская певица Рианна поделилась с подписчиками фотографиями в костюме, выбранном для участия в фестивале Coachella. Необычный наряд, через который просвечивала грудь звезды, оставил поклонников в недоумении.

Рианна нередко публикует откровенные снимки, и, как правило, они собирают лишь восторженные комментарии. Но на этот раз что-то пошло не так.

"Прости, девочка, но видок так себе", "Похоже, это упаковочная бумага из IKEA", "Это похоже на мешок для картошки", - пишут пользователи Сети. 

В сумме необычная фотосессия набрала больше 7 миллионов лайков и десятки тысяч комментариев.

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