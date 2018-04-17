Это вообще что…? Фанаты высмеяли откровенные фото Рианны в странном наряде
17 апреля 2018 г., 14:16
Американская певица Рианна поделилась с подписчиками фотографиями в костюме, выбранном для участия в фестивале Coachella. Необычный наряд, через который просвечивала грудь звезды, оставил поклонников в недоумении.
Рианна нередко публикует откровенные снимки, и, как правило, они собирают лишь восторженные комментарии. Но на этот раз что-то пошло не так.
"Прости, девочка, но видок так себе", "Похоже, это упаковочная бумага из IKEA", "Это похоже на мешок для картошки", - пишут пользователи Сети.
В сумме необычная фотосессия набрала больше 7 миллионов лайков и десятки тысяч комментариев.
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