Это вообще что…? Фанаты высмеяли откровенные фото Рианны в странном наряде

Рианна нередко публикует откровенные снимки, и, как правило, они собирают лишь восторженные комментарии. Но на этот раз что-то пошло не так.

"Прости, девочка, но видок так себе", "Похоже, это упаковочная бумага из IKEA", "Это похоже на мешок для картошки", - пишут пользователи Сети.

В сумме необычная фотосессия набрала больше 7 миллионов лайков и десятки тысяч комментариев.