вторник, 17 апреля 2018 г.
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Первый канал запускает «Голос» для пенсионеров А ну-ка, бабушки!

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Александр Градский

ФОТО: Кадр из передачи "Голос"

Теперь в популярном музыкальном шоу смогут поучаствовать люди старшего поколения.

Сотрудники Первого канала объявили о старте кастинга для участников проектов «Голос» и «Голос 60+», в котором смогут принять участие люди старшего поколения.

Согласно сообщению Первого канала в Instagram, сцене любые возрасты покорны. Канал предлагает осуществить мечту всем желающим.

«Открываем новый проект для участников 60+», - отмечается в сообщении.

Также объявлено о запуске нового вокального конкурса для возрастных участников, однако какие-либо подробности, а также состав жюри пока не раскрываются.

По мнению телезрителей, наставниками «Голоса для пенсионеров» могут стать родители Леонида Агутина или Пелагеи.

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