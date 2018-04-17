Первый канал запускает «Голос» для пенсионеров

Сотрудники Первого канала объявили о старте кастинга для участников проектов «Голос» и «Голос 60+», в котором смогут принять участие люди старшего поколения.

Согласно сообщению Первого канала в Instagram, сцене любые возрасты покорны. Канал предлагает осуществить мечту всем желающим.

«Открываем новый проект для участников 60+», - отмечается в сообщении.

Также объявлено о запуске нового вокального конкурса для возрастных участников, однако какие-либо подробности, а также состав жюри пока не раскрываются.