Первый канал запускает «Голос» для пенсионеров А ну-ка, бабушки!
17 апреля 2018 г., 10:26
Теперь в популярном музыкальном шоу смогут поучаствовать люди старшего поколения.
Сотрудники Первого канала объявили о старте кастинга для участников проектов «Голос» и «Голос 60+», в котором смогут принять участие люди старшего поколения.
Согласно сообщению Первого канала в Instagram, сцене любые возрасты покорны. Канал предлагает осуществить мечту всем желающим.
«Открываем новый проект для участников 60+», - отмечается в сообщении.
Также объявлено о запуске нового вокального конкурса для возрастных участников, однако какие-либо подробности, а также состав жюри пока не раскрываются.
По мнению телезрителей, наставниками «Голоса для пенсионеров» могут стать родители Леонида Агутина или Пелагеи.