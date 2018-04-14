Беременную звезду застрелили за отказ петь стоя

Симона Самун не отказала организаторам торжества в одном из городов Пакистана, когда те предложили ей спеть для участников – несмотря на то, что была на шестом месяце беременности. 24-летняя женщина лишь попросила, чтобы на сцену поставили стул, так как ей трудно петь стоя.

После начала выступления зрители начали выражать возмущение поступком певицы и требовали, чтобы Симона встала. Несколько раз девушка отказывала в просьбе, но потом к сцене подошли трое мужчины и начали забрасывать ее деньгами. В итоге ей пришлось встать – однако тут же раздался выстрел.

"Симона отказалась вставать, потому что находилась на шестом месяце. Ей тяжело. Зритель возмутился ее отказом, поэтому застрелил ее", – рассказал журналистам муж артистки.