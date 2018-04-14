суббота, 14 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
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  • Такое вообще возможно!? Вот как выглядит самая сексуальная бабушка в мире!

Такое вообще возможно!? Вот как выглядит самая сексуальная бабушка в мире!

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ФОТО: Скриншот с видео в Instagram

Жительница Австралии Джина Стюарт уже отпраздновала более четырех десятков дней рождения, но то, что ты видишь на фото – заставляет в этом усомниться, ведь свои 47 лет Джина выглядит так, что ей могут позавидовать и молоденькие девушки!

ФОТО: Скриншот с видео в Instagram

Джина – многодетная мать, старшему из ее двух сыновей 27 лет, младшему – четыре года! А еще у нее есть две дочери. Помимо этого, Джина также является бабушкой.

Сама женщина не скрывает, что делала пластическую операцию – увеличила грудь, правда было это десять лет назад.

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