Такое вообще возможно!? Вот как выглядит самая сексуальная бабушка в мире!

Жительница Австралии Джина Стюарт уже отпраздновала более четырех десятков дней рождения, но то, что ты видишь на фото – заставляет в этом усомниться, ведь свои 47 лет Джина выглядит так, что ей могут позавидовать и молоденькие девушки!