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ГАЛЕРЕЯ Малышки с огоньком: в Таллинне прошла страстная вечеринка

Limon.ee
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В минувшую субботу, 27 апреля, в столичном ночном клубе Paparazzi прошла вечеринка под игривым названием «Малышкам нравится хип-хоп». Публика собралась молодая и веселая - не удивительно, что танцпол гудел до самого утра. 

Столичный ночной клуб Paparazzi, расположенный в двух шагах ходьбы от Вируских ворот, превратился в излюбленное место проведения досуга для таллиннцев. На прошлых выходных здесь в очередной раз горячая публика гуляла до рассвета. Девушки и парни танцевали так отчаянно, что казалось клуб ходит ходуном.

Поддерживали нешуточные страсти полуобнаженный танцовщицы. Впрочем, и сами жители Таллинна прямо-таки зажигали на вечеринке «Малышкам нравится хип-хоп». Смотрите сами в нашей галерее!

А вы бы сходили ради разнообразия на такую вечеринку?

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