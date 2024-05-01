ГАЛЕРЕЯ Малышки с огоньком: в Таллинне прошла страстная вечеринка

Столичный ночной клуб Paparazzi, расположенный в двух шагах ходьбы от Вируских ворот, превратился в излюбленное место проведения досуга для таллиннцев. На прошлых выходных здесь в очередной раз горячая публика гуляла до рассвета. Девушки и парни танцевали так отчаянно, что казалось клуб ходит ходуном.