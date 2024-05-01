В минувшую субботу, 27 апреля, в столичном ночном клубе Paparazzi прошла вечеринка под игривым названием «Малышкам нравится хип-хоп». Публика собралась молодая и веселая - не удивительно, что танцпол гудел до самого утра.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Малышки с огоньком: в Таллинне прошла страстная вечеринка
Столичный ночной клуб Paparazzi, расположенный в двух шагах ходьбы от Вируских ворот, превратился в излюбленное место проведения досуга для таллиннцев. На прошлых выходных здесь в очередной раз горячая публика гуляла до рассвета. Девушки и парни танцевали так отчаянно, что казалось клуб ходит ходуном.
Поддерживали нешуточные страсти полуобнаженный танцовщицы. Впрочем, и сами жители Таллинна прямо-таки зажигали на вечеринке «Малышкам нравится хип-хоп». Смотрите сами в нашей галерее!
А вы бы сходили ради разнообразия на такую вечеринку?