Стало известно, как изменились отношения Кейт Миддлтон и принца Уильяма после страшного диагноза

«Им обоим приходится нелегко, во многом как родителям, поскольку они пытаются найти равновесие между психологическим благополучием детей и серьезным заболеванием. Однако нет никаких сомнений, что Уильям - опора для Кэтрин», - сказал Джобсон.

16 января принцесса Уэльская была госпитализирована в одну из клиник Лондона. В этот же день ей провели операцию. По словам официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым. Позже источник заявил, что супруга принца Уильяма собирается восстанавливаться дома. 22 марта Кейт Миддлтон заявила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Королевский эксперт Кэмерон Уокер считает, что состояние здоровья жены принца Уильяма позволяет ей посещать некоторые мероприятия. По его мнению, Кейт Миддлтон может выйти на публику этим летом.