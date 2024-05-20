Латвийская национальная авиакомпания airBaltic продолжает демонстрировать современный подход, создавая креативный контент, чтобы привлечь и удержать внимание своих пассажиров.
ВИДЕО ⟩ Танец стюардессы airbaltic привел людей в неистовый восторг
На этот раз компания airBaltic записала забавный ролик с танцующей стюардессой. Рилз уже собрал более 150 тысяч просмотров и продолжает бить рекорды.
Видео моментально распространилось и стало популярным в соцсетях. Смотреть на танцующую стюардессу на взлетном поле у самолета, да еще и под популярный трек - одно удовольствие! Согласны?