ВИДЕО Танец стюардессы airbaltic привел людей в неистовый восторг

На этот раз компания airBaltic записала забавный ролик с танцующей стюардессой. Рилз уже собрал более 150 тысяч просмотров и продолжает бить рекорды.

Видео моментально распространилось и стало популярным в соцсетях. Смотреть на танцующую стюардессу на взлетном поле у самолета, да еще и под популярный трек - одно удовольствие! Согласны?