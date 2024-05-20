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ВИДЕО Танец стюардессы airbaltic привел людей в неистовый восторг

Limon.ee
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Фото: Кадр из видео

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic продолжает демонстрировать современный подход, создавая креативный контент, чтобы привлечь и удержать внимание своих пассажиров.

На этот раз компания airBaltic записала забавный ролик с танцующей стюардессой. Рилз уже собрал более 150 тысяч просмотров и продолжает бить рекорды. 

Видео моментально распространилось и стало популярным в соцсетях. Смотреть на танцующую стюардессу на взлетном поле у самолета, да еще и под популярный трек - одно удовольствие! Согласны?

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