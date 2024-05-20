В центре Т1 прошла выставка кошек WCF World Cat Show Tallinn, в которой приняли участие около 200 породистых животных.
Фоторепортаж с выставки кошек в Таллинне: топ самых редких и дорогих усатых
Среди разводимых как в Эстонии, так и за рубежом пород были представлены британская длинно- и короткошерстная кошка, мейн-кун, абиссинская кошка, ориентальная, норвежская лесная кошка, сфинкс, меконгский и курильский бобтейл и другие.
На выставке присутствовала и лучшая в мире кошка британской породы согласно рейтингу WCF.