Фоторепортаж с выставки кошек в Таллинне: топ самых редких и дорогих усатых

Среди разводимых как в Эстонии, так и за рубежом пород были представлены британская длинно- и короткошерстная кошка, мейн-кун, абиссинская кошка, ориентальная, норвежская лесная кошка, сфинкс, меконгский и курильский бобтейл и другие.