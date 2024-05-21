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Время денег и любви пришло: Глоба назвала знаки Зодиака, которые получат все и сразу с 21 мая

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Астролог Тамара Глоба рассказала в своем Телеграм-канале, что в середине мая лишь несколько знаков Зодиака могут получить все, о чем только пожелают. Это и любовь, и деньги сразу!

Тельцы откроют для себя новые возможности карьерного и личностного роста, которые позволят им не только успешно завершить текущие дела, но и приступить к новым, еще более перспективным.

Девы добьются успехов в различных сферах: личной, творческой и финансовой. Новые знакомства разукрасят ваши будни, а денежные вопросы будут решаться как по мановению волшебной палочки - легко и быстро.

Рыбы смогут разобраться с давними проблемами и обретут гармонию, о которой давно мечтали. А душевное равновесие станет для вас своеобразным толчком к действиям и улучшению материального положения.

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