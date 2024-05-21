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ФОТО «Ты взорвала мой разум»: звезда «Аквамена» закрутил новый роман после развода

Limon.ee
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Джейсон Момоа c Лизой Боне.
Джейсон Момоа c Лизой Боне. Фото: MARK RALSTON/AFP

Американский актер Джейсон Момоа, который известен по фильму «Аквамен», впервые показал свою новую избранницу и подтвердил, что больше не холостяк, пишет УНИАН

После официального развода с актрисой Лизой Боне, он долгое время не говорил о личной жизни. Однако недавно Джейсон опубликовал фото в Instagram, на котором нежно обнимает 32-летнюю актрису Адрию Архону. Влюбленные вместе с друзьями посетили Японию и больше не скрывают свои отношения.

«Япония, ты - сбывшаяся мечта, ты взорвала мой разум. Мы так благодарны всем, кто открыл нам свои дома, оставил воспоминания с новыми и старыми друзьями. Я поделился еще одним удивительным приключением с моей любимой», - подписал актер.

Фото: Скриншот поста Джейсона Момоа

Как познакомилась пара и сколько времени они уже вместе - Момоа не уточняет. Но известно, что впервые он намекнул, что его сердце занято во время выступления на фестивале «Comic Con» в Великобритании, который состоялся весной этого года.

Реакция подписчиков

Пользователи в сети обрадовались изменениям в личной жизни Момоа и написали свои пожелания.

  • «Поздравляю вас обоих! Пусть будет много счастья»;
  • «Мы рады за тебя, Джейсон»;
  • «Сейчас в мире миллионы женщин с разбитым сердцем смотрят на Джейсона с новой девушкой. Но все хорошо, будьте счастливы»;
  • «Этот актер точно заслуживает счастья и любви»;
  • «У меня очень серьезные отношения. Вы узнаете очень скоро».
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