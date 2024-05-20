ГАЛЕРЕЯ В Таллинне короновали самую красивую женщину Эстонии: достойный выбор!

Десять финалисток от 21 до 45 лет боролись за главные титулы и короны, демонстрируя свои артистизм, обаяние и мастерство на подиуме, а также таланты и умение отвечать на вопросы жюри.

Финалистки - работающие женщины, которые находят время для любимых занятий даже в плотном графике подготовки, отметила ведущая конкурса Ангелина Миссуро. Она рассказала, что участницы очень прилежно готовились к конкурсу, впрочем, это и доказали их выступления в финале.