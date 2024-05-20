Пн, 20.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ГАЛЕРЕЯ В Таллинне короновали самую красивую женщину Эстонии: достойный выбор!

Светлана Карабут
Copy

В воскресенье, 19 мая, в Viimsi Artium прошел гранд-финал конкурса красоты Mrs. Universe Estonia 2024. В этот вечер профессиональное жюри выбирало самую красивую представительницу Эстонии для дальнейших конкурсов на мировой арене. Смотрите, кто получил корону победительницы.

Десять финалисток от 21 до 45 лет боролись за главные титулы и короны, демонстрируя свои артистизм, обаяние и мастерство на подиуме, а также таланты и умение отвечать на вопросы жюри.

Финалистки - работающие женщины, которые находят время для любимых занятий даже в плотном графике подготовки, отметила ведущая конкурса Ангелина Миссуро. Она рассказала, что участницы очень прилежно готовились к конкурсу, впрочем, это и доказали их выступления в финале.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх