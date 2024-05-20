В воскресенье, 19 мая, в Viimsi Artium прошел гранд-финал конкурса красоты Mrs. Universe Estonia 2024. В этот вечер профессиональное жюри выбирало самую красивую представительницу Эстонии для дальнейших конкурсов на мировой арене. Смотрите, кто получил корону победительницы.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне короновали самую красивую женщину Эстонии: достойный выбор!
Десять финалисток от 21 до 45 лет боролись за главные титулы и короны, демонстрируя свои артистизм, обаяние и мастерство на подиуме, а также таланты и умение отвечать на вопросы жюри.