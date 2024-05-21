Украинская певица призналась, поехала бы на Евровидение еще раз: не понимала, какие могут быть подставы и какие люди коварные

«Когда я ехала на Евровидение, это не совсем была моя идея. У меня были, как вы знаете, продюсеры и так далее. Никто не спрашивал никогда, но на самом деле у меня очень тяжелая закулисная судьба моего выступления на Евровидении. Это был второй год популярности. Я мало что понимала, какие могут быть подставы и какие люди коварные. Принять участие в отборочном туре – это полбеды. Все, что произошло потом, очень тяжелое, и я расхлебывала это еще много лет. На меня взяли огромный финансовый кредит, который я закрывала очень много лет», – рассказала артистка.