Украинская певица Тина Кароль хотела бы вновь представлять Украину на Евровидении. Об этом она заявила на камеру, отвечая на вопросы подписчиков, пишет Гордон.
Украинская певица призналась, поехала бы на Евровидение еще раз: не понимала, какие могут быть подставы и какие люди коварные
«Когда я ехала на Евровидение, это не совсем была моя идея. У меня были, как вы знаете, продюсеры и так далее. Никто не спрашивал никогда, но на самом деле у меня очень тяжелая закулисная судьба моего выступления на Евровидении. Это был второй год популярности. Я мало что понимала, какие могут быть подставы и какие люди коварные. Принять участие в отборочном туре – это полбеды. Все, что произошло потом, очень тяжелое, и я расхлебывала это еще много лет. На меня взяли огромный финансовый кредит, который я закрывала очень много лет», – рассказала артистка.
Она заявила, что это был плохой эмоциональный опыт участия в конкурсе.
«Я думаю, что у меня еще будет шанс, но это такое – надо писать хиты», – подчеркнула певица.
Тина Кароль представляла Украину на «Евровидении 2006» в Афинах (Греция) и заняла седьмое место с песней Show Me Your Love.
@tinakarol Ви запитували - я відповідаю. 🤍Про наступний альбом та досвід на Євробаченні. Як тобі такий формат? Ділись в коментарях👇🏻 #tinakarol #тінакароль ♬ original sound - Tina Karol