Вт, 21.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Украинская певица призналась, поехала бы на Евровидение еще раз: не понимала, какие могут быть подставы и какие люди коварные

Limon.ee
Copy
Представительница Украины на Евровидении-2006 Тина Кароль.
Представительница Украины на Евровидении-2006 Тина Кароль. Фото: John Kolesidis

Украинская певица Тина Кароль хотела бы вновь представлять Украину на Евровидении. Об этом она заявила на камеру, отвечая на вопросы подписчиков, пишет Гордон.

«Когда я ехала на Евровидение, это не совсем была моя идея. У меня были, как вы знаете, продюсеры и так далее. Никто не спрашивал никогда, но на самом деле у меня очень тяжелая закулисная судьба моего выступления на Евровидении. Это был второй год популярности. Я мало что понимала, какие могут быть подставы и какие люди коварные. Принять участие в отборочном туре – это полбеды. Все, что произошло потом, очень тяжелое, и я расхлебывала это еще много лет. На меня взяли огромный финансовый кредит, который я закрывала очень много лет», – рассказала артистка.

Она заявила, что это был плохой эмоциональный опыт участия в конкурсе.

«Я думаю, что у меня еще будет шанс, но это такое – надо писать хиты», – подчеркнула певица.

Тина Кароль представляла Украину на «Евровидении 2006» в Афинах (Греция) и заняла седьмое место с песней Show Me Your Love.

@tinakarol Ви запитували - я відповідаю. 🤍Про наступний альбом та досвід на Євробаченні. Як тобі такий формат? Ділись в коментарях👇🏻 #tinakarol #тінакароль ♬ original sound - Tina Karol
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх