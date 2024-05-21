Выпадают волосы и тошнит: как больная Кейт Миддлтон переносит химиотерапию

Стало известно, как сейчас чувствует себя онкобольная Кейт Миддлтон. Об этом пишет Marca.

После того, как принцесса Уэльская начала курс химиотерапии, она часто испытывает тошноту. У жены принца Уильяма выпадают волосы и снизился уровень иммунитета.

«Кейт и Уильям проходят через ад за стенами дворца. Они делают все возможное, чтобы скрыть болезнь от своих троих детей. Но скрывать новости от принца Джорджа становится все сложнее, поскольку болезнь начинает опустошать Кейт», - признается инсайдер, близкий к королевским персонам.

Впрочем, Кэтрин держится и не подает вида, что ей плохо, ради трех маленьких наследников - 10-летнего принца Джорджа, 9-летней принцессы Шарлотты и 6-летнего принца Луи.

Основной поддержкой для больной принцессы стал ее муж Уильям. Он сейчас пытается совмещать рабочие обязанности и заботу о близком человеке. Сообщается, что будущий король Великобритании старается больше времени проводить дома, сократив количество рабочих поездок.

Пока нет точной информации о том, посетит ли Кэтрин грядущие королевские мероприятия, такие как Trooping the Color в июне 2024 года. Последний раз она официально выходила на публику еще на Рождество 25 декабря 2023 года.