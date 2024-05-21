ФОТО Эстонка стала победительницей в конкурсе красоты в Сингапуре

Лаура Кыдар - 21-летняя студентка юридического факультета Таллиннского филиала Тартуского университета. «Моя большая страсть - пение, именно так я провожу свободное время. Кроме того, я еще учу немецкий», - описывает свои увлечения Лаура. «Я люблю общаться с людьми и я открытый человек. Я очень люблю путешествовать, расширять свой кругозор и принимать новые вызовы. Я спортивный и активный человек, и у меня всегда блестят глаза, когда я могу вовлечь в свою деятельность своих близких».