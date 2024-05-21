На выходных студентка юридического факультета Лаура Кыдар из Эстонии стала победительницей конкурса Miss Global Universe 2024 в Сингапуре. «Участие в международном конкурсе, несомненно, придаст мне уверенности в будущем при выступлениях как на сцене, так и в зале суда», - говорит девушка.
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ФОТО ⟩ Эстонка стала победительницей в конкурсе красоты в Сингапуре
В прошлом году Лаура Кыдар приняла участие в конкурсе красоты «Королева красоты Эстонии» и там получила титулы Miss Globe Estonia 2023 и любимица жюри. Организатор конкурсов красоты Тийна Янтсон отправила девушку представлять Эстонию на крупном мировом конкурсе.