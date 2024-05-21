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ФОТО Эстонка стала победительницей в конкурсе красоты в Сингапуре

Limon.ee
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Фото: Erakogu

На выходных студентка юридического факультета Лаура Кыдар из Эстонии стала победительницей конкурса Miss Global Universe 2024 в Сингапуре. «Участие в международном конкурсе, несомненно, придаст мне уверенности в будущем при выступлениях как на сцене, так и в зале суда», - говорит девушка.

В прошлом году Лаура Кыдар приняла участие в конкурсе красоты «Королева красоты Эстонии» и там получила титулы Miss Globe Estonia 2023 и любимица жюри. Организатор конкурсов красоты Тийна Янтсон отправила девушку представлять Эстонию на крупном мировом конкурсе.

Лаура Кыдар - 21-летняя студентка юридического факультета Таллиннского филиала Тартуского университета. «Моя большая страсть - пение, именно так я провожу свободное время. Кроме того, я еще учу немецкий», - описывает свои увлечения Лаура. «Я люблю общаться с людьми и я открытый человек. Я очень люблю путешествовать, расширять свой кругозор и принимать новые вызовы. Я спортивный и активный человек, и у меня всегда блестят глаза, когда я могу вовлечь в свою деятельность своих близких».

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