Актер Панкратов-Черный госпитализирован с серьезным заболеванием

Отмечается, что у Панкратова-Черного обнаружили серьезное заболевание, из-за которого сухожилия утрачивают эластичность. Это грозит артисту потерей подвижности руки. Несмотря на то, что существуют нехирургические методы лечения недуга, врачи рекомендовали артисту провести операцию.

68-летний Александр Панкратов-Черный наиболее известен по фильму 1983 года «Мы из джаза».