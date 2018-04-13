пятница, 13 апреля 2018 г.
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Актер Панкратов-Черный госпитализирован с серьезным заболеванием

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ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Народный артист России Александр Панкратов-Черный госпитализирован в Москве. Актеру требуется хирургическое вмешательство, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что у Панкратова-Черного обнаружили серьезное заболевание, из-за которого сухожилия утрачивают эластичность. Это грозит артисту потерей подвижности руки. Несмотря на то, что существуют нехирургические методы лечения недуга, врачи рекомендовали артисту провести операцию.

68-летний Александр Панкратов-Черный наиболее известен по фильму 1983 года «Мы из джаза».

Он также сыграл в таких лентах, как «Зимний вечер в Гаграх», «Сибириада», «Курьер», «Ширли-мырли», «Палата №6», и в сериале «Мастер и Маргарита». Звание народного артиста России Панкратов-Черный получил в 2009 году.

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