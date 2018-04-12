четверг, 12 апреля 2018 г.
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Дочь Веры Брежневой потрясла снимками в купальнике

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Вера Брежнева.

ФОТО: Instagram

 Дочь Веры Брежневой Соня Киперман похвасталась аккуратным телосложением. 17-летняя девчушка уже может составить конкуренцию знаменитой родительнице, пишет Дни.ру.

Соня опубликовала фото в Instagram. Девушка красуется в белом купальнике. Поза для съемки выбрана не случайно: Соня продемонстрировала все достоинства фигуры.

Добавим, что в столь юном возрасте Киперман не стесняется быть соблазнительной, а порой даже пикантной. Ее аккаунт переполнен откровенными публикациями. Чего, кстати, никогда не позволяет себе звездная родительница Вера Брежнева.

 

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В микроблоге певицы с трудом можно найти подобные фото. Видимо девушка решила брать пример не с собственной матери, а с Анастасии Волочковой, которая то и дело выставляет на всеобщее обозрение свои выдающиеся телеса.

Судя по геолокации, Соня проводит каникулы на комфортабельном курорте островного государства Сент-Люсия. Отель, в котором остановилась Киперман, создает своим постояльцам шикарные условия для отдыха: обособленные виллы, цветущие сады, спа-центр, открытый плавательный бассейн и 3 ресторана и многое другое.

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