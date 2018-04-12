Дочь Веры Брежневой потрясла снимками в купальнике

Соня опубликовала фото в Instagram. Девушка красуется в белом купальнике. Поза для съемки выбрана не случайно: Соня продемонстрировала все достоинства фигуры.

Добавим, что в столь юном возрасте Киперман не стесняется быть соблазнительной, а порой даже пикантной. Ее аккаунт переполнен откровенными публикациями. Чего, кстати, никогда не позволяет себе звездная родительница Вера Брежнева.

A post shared by Sonya Kiperman (@sonya_kooper) on Apr 10, 2018 at 7:01pm PDT

В микроблоге певицы с трудом можно найти подобные фото. Видимо девушка решила брать пример не с собственной матери, а с Анастасии Волочковой, которая то и дело выставляет на всеобщее обозрение свои выдающиеся телеса.