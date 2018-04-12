четверг, 12 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Что приготовил этот день? Читайте гороскоп на 12 апреля

Что приготовил этот день? Читайте гороскоп на 12 апреля

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Влияние благоприятных тенденций сильно, появляется возможность реализовать давние желания, порадовать себя и других. Это удачный день для тех, кто хочет ступить на новое поприще, получить навыки и знания, которые могут пригодиться в жизни, пишет Dvorec.

Овен

День характеризуется некоторым снижением жизненного потенциала, и отразится это, в первую очередь, на вашем настроении. Старайтесь не принимать близко к сердцу споры с малознакомыми людьми, не поддавайтесь на провокации – недоброжелатели могут воспользоваться вашей вспыльчивостью и бескомпромиссностью. День обещает успехи тем, кто готов занять активную жизненную позицию и сосредоточиться на достижении высоких целей. Поездки будут непростыми, но общество попутчиков наверняка окажется приятным. Общение с любимым человеком порадует, возможно получение заманчивых предложений романтического свойства. Не исключены и новые знакомства.

Телец

Очень сложна финансовая ситуация, возможны значительные непредвиденные расходы. Отношения в семье не назовешь безоблачными: приходится идти на уступки, чтобы избежать открытого противостояния с близкими людьми. Юные особы могут подвергать сомнению ваш авторитет; помните, что силовое решение вопросов – не лучший способ защитить свои интересы. Не исключены проблемы в романтических отношениях: ваша целеустремленность может быть расценена как слепое упрямство. Воздержитесь от поездок – они грозят переутомлением и другими проблемами. Отдыхать стоит дома или в других хорошо знакомых местах. Эксперименты с имиджем окажутся не слишком удачными. Если вам предстоит важная встреча, будьте готовы приложить усилия, чтобы выглядеть по-настоящему безупречно.

Близнецы

Спокойный и приятный день, который не обманет ваших надежд и ожиданий. Вероятны удачные совпадения, которые позволят реализовать ваши планы даже быстрее, чем можно было рассчитывать. Не придется жалеть о сделанных в этот день покупках, да и предпринятые поездки обещают быть удачными. Однако к любому делу следует относиться серьезно, и даже мелких деталей не упускать из виду. Возможны встречи с давними знакомыми, некоторым Близнецам напомнят о себе бывшие возлюбленные. Под влиянием эмоций вы можете совершить опрометчивые поступки, но корить себя за них не придется – исход ситуации будет весьма удачным для вас.

Рак

Жизненный потенциал растет, а с ним улучшается настроение. Вы будете чувствовать себя комфортно в любой обстановке, и для этого не придется прилагать усилий. Это благоприятный день для общения; можно найти единомышленников, научиться чему-то новому, расширить круг своих интересов. Сильна интуиция, и благодаря ей вы сможете избежать многих трудностей и недоразумений. В личных отношениях вам предстоит взять на себя роль лидера, но она не покажется утомительной. Можно преуспеть в решении любых задач, однако порой вам придется просить или даже заставлять близких людей делать то, что им не слишком нравится. Ведите себя корректно и тактично, в этом случае проблем не возникнет.

Лев

Вы достигнете больших успехов, если не станете лениться и проявите немного настойчивости. Найти достойное применение талантам поможет интуиция; она же убережет и от ошибок, которые было бы сложно исправить. Не бойтесь строить грандиозные планы на этот день – бездействие влияет на вас пагубно, портит настроение, порождает раздражительность и слишком высокие требования к окружающим. Романтические отношения складываются гармонично. Тем, кто стремится к переменам в личной жизни, этот день обещает приятные знакомства и необыкновенные встречи. Однако не стоит искать свою судьбу там, где собираются люди случайные, не объединенные общими интересами и целями.

Дева

Сложным будет день для тех, кто рассчитывал на помощь единомышленников. Со своими проблемами придется справляться самостоятельно, хотя родственники поддержат вас морально. Советы, полученные в этот день, окажутся весьма сомнительными, так что следовать им нужно с осторожностью. Достаточно благоприятна финансовая картина, но деньги стоит тратить лишь на вещи, которые будут служить вам долго; на развлечениях же постарайтесь сэкономить. Незапланированная поездка может стать причиной ссоры с любимым человеком. Постарайтесь быть терпеливым, не отвечайте на упреки резкими замечаниями. Спокойствие и уверенность в собственной правоте сослужат вам лучшую службу, чем бескомпромиссность и желание настоять на своем, не смотря ни на что.

Весы

Будьте очень осторожны в общении – знакомства, завязанные в этот день, могут принести немало проблем. Нежелательно посещать рынки и крупные торговые центры, вокзалы и аэропорты также представляют определенную опасность. Внимательно следите за своими вещами, не вступайте в беседы с сомнительными особами, и просто сохраняйте бдительность – все это поможет избежать неприятностей. Отношения с родственниками складываются весьма напряженными, разногласия усугубляются, и уже кажется невозможным найти решение, которое устроило бы всех. Однако у вас есть шанс сохранить хотя бы видимость мира – поверьте, это уже неплохо. Отвлечься от проблем поможет встреча с давними друзьями. 

Скорпион

Ваш жизненный потенциал очень высок. Ни одна из возможностей, которые открывает этот день, не останется неиспользованной, да и результаты ваших усилий окажутся весьма впечатляющими. Сегодня вам предстоит быть в центре внимания; будьте готовы проявлять инициативу, руководить действиями других людей, решать организационные вопросы – все это получится у вас лучше, чем у кого бы то ни было. Финансовая картина благоприятна, некоторых Скорпионов ожидают денежные поступления. Стабильность семейных и романтических отношений не будет навевать на вас скуку. Напротив, именно сегодня вы будете радоваться вниманию близких людей, получать удовольствие от общения с ними, да и сами наверняка найдете, чем порадовать окружающих. 

Стрелец

Жизненный потенциал невысок, поэтому не исключены недомогания, перепады настроения. Очень велика ваша восприимчивость; старайтесь больше общаться с жизнерадостными, оптимистически настроенными людьми, и держитесь подальше от унылых и мрачных особ. Успех возможен в любых делах, но лишь при условии правильной расстановки приоритетов – поговорку о двух зайцах, которых нельзя поймать одновременно, вы вспомните не раз. Очень приятным обещает быть день для влюбленных, да и Стрельцам, находящимся в поиске своей «половинки» звезды обещают свое покровительство. Этот день подходит для посещения увеселительных заведений, отдыха на природе и участия в общественных мероприятиях: вам предстоит привлечь к себе немало внимания.

Козерог

Очень удачным и плодотворным будет этот день для тех, кто готов действовать решительно, трудиться упорно и прилагать усилия ради достижения поставленной цели. Преодоление трудностей дается легко – вы не только энергичны и упорны, но и изобретательны, что весьма кстати. Заключенные сделки будут выгодными, вас могут посетить замечательные идеи, касающиеся работы и карьеры. В отношениях с близкими могут возникнуть серьезные проблемы, вы не склонны к уступкам и компромиссам, что создает сложности в общении. Любимый человек не проявит снисходительности, на которую вы привыкли рассчитывать; постарайтесь все же не доводить дело до ссоры: помириться будет непросто.

Водолей

День развлечений и удовольствий, общения и отдыха. Не стоит рассчитывать на прилив трудового энтузиазма. Вряд ли у вас появится желание заниматься какими-то делами, решать свои или чужие проблемы. Что ж, сложившаяся ситуация позволяет радоваться жизни и приятно проводить время. Встречайтесь с друзьями, проводите досуг активно, не забывайте радовать родственников знаками внимания; ваш позитивный настрой заразителен, и нет ничего удивительного в том, что люди к вам тянутся. Возможны неожиданные романтические увлечения, не исключено и зарождение особого интереса к человеку, с которым вы давно знакомы. Сегодня вы можете доверять своей интуиции – ее подсказки не противоречат доводам здравого смысла. Жизненный потенциал высок.

Рыбы

Наиболее значительные перемены произойдут в сфере романтических отношений, и сожалеть о них вам определенно не придется. Вероятны интересные встречи, есть шанс возродить важные для вас сердечные связи. Не стоит хитрить, уподобляться интриганам и сплетникам – ваша искренность является необходимым условием личного счастья. Порадуют вечеринки и торжества, ваше присутствие украсит любое светское мероприятие. Этот день подходит для поездок, как подготовленных заранее, так и незапланированных. Вы прекрасно распоряжаетесь финансами, жалеть о сделанных покупках не придется. Решение многих проблем окажется более простым делом, чем вы предполагали ранее.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ