Таллинн бежит! Весеннее солнце сподвигло жителей столицы на спортивные подвиги

LimonCмотриТаллинн бежит! Весеннее солнце сподвигло жителей столицы на спортивные подвигиТаллинн бежит! Весеннее солнце сподвигло жителей столицы на спортивные подвиги Смотрите галерею!Limon.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать11 апреля 2018 г., 13:03Дождались! Дорожки оттаяли, и можно беспрепятственно заниматься спортом, тем более, лето не за горами.Любо-дорого посмотреть, как столицу заполонили бегуны и велосипедисты. Люди вооружились скандинавскими палками, а многие встали на ролики. Смотрите галерею, как жители Таллинна оживились с приходом весеннего тепла!спортталлинн