среда, 11 апреля 2018 г.
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  • Таллинн бежит! Весеннее солнце сподвигло жителей столицы на спортивные подвиги

Таллинн бежит! Весеннее солнце сподвигло жителей столицы на спортивные подвиги Смотрите галерею!

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Дождались! Дорожки оттаяли, и можно беспрепятственно заниматься спортом, тем более, лето не за горами.

Любо-дорого посмотреть, как столицу заполонили бегуны и велосипедисты. Люди вооружились скандинавскими палками, а многие встали на ролики. 

Смотрите галерею, как жители Таллинна оживились с приходом весеннего тепла!

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