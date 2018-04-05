ТОП-5 знаков Зодиака, у которых самая сильная интуиция

1. Дева

Перфекционисты Девы хотят, чтобы все было идеально. Их острое чувство наблюдения и их аналитический ум, в сочетании с их сильной интуицией, не дает ничего пропустить. Девы парадоксальны, один из самых рациональных знаков Зодиака и один из самых интуитивных, пишет Cluber.com.ua.

2. Овен

Знак воина, Овен имеет умение воспринимать конфликты. Их любовь и слабость к конкуренции и раздорам — как физическим, так и психическим — заставляют их подвергать себя ненужным рискам, хотя они обычно выходят из беспорядка невредимым. Благодаря их сильной интуиции. Будучи беззаботными безрассудными людьми, которыми они являются, их интуиция руководит ими. Их нутро предупреждает их о плохих людях, выдвигая возможные скрытые мотивы и манипуляции.

3. Рыбы

Рыба уплывает с места при малейшем намеке на опасность, а люди под знаками Рыб поступают так же. Они предпочитают укрытую и уютную жизнь, закрывая негативные вибрации и плохих людей. Они всегда первыми чувствуют опасность, и их настороженная натура — результат их сильной интуиции.

4. Близнецы

И пусть Близнецы не верят в потустороннюю жизнь и все остальное, они рождаются с носом собаки, чтобы предсказать результаты и вынюхать неприятности. У них есть глаза, но их неприязнь к конфронтации заставляет их бежать, а не испытывать неприятности, чтобы исправить ситуацию. Близнецы такие, какие они есть и не желают предавать себя.

5. Водолей