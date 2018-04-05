Пользователи Сети обсуждают неприличное поведение испанской инфанты на публике

Представители испанской королевской семьи не так часто, как британские монаршие особы, дают общественности поводы для пересудов. Пользователи Сети в основном обсуждают элегантные наряды королевы-консорт Летиции.

Супруга короля Филиппа VI ведет закрытый и спокойный образ жизни, а ее дочери, наследницы испанского престола — 12-летняя Леонор и 10-летняя София — растут обычными детьми, лишь изредка появляясь на официальных мероприятиях. Так, недавно все монаршие особы собрались на Майорке, чтобы отметить католическую Пасху. В честь праздника родственники сделали традиционный совместный снимок. Некоторые интернет-пользователи, глядя на видео с этого мероприятия, пришли к выводу, что в идеальной, на первый взгляд, семье есть свои проблемы.

Перед тем, как занять свое место для кадра, Летиция подошла к дочерям и свекрови, королеве Софии, которая держала внучек за плечи. Супруга Филиппа VI решила погладить по голове Леонору. Однако принцесса, похоже, не хотела, чтобы к ней относились, как к маленькой. Ведь после этого жеста матери наследница престола настойчиво начала отталкивать руку бабушки.

Такая неловкая ситуация между родственницами немало шокировала общественность. Кронпринцесса Греции, Мари-Шанталь, супруга брата Филиппа VI, оказалась среди тех, кто был возмущен поведением Леоноры. Одни интернет-пользователи посчитали, что девочка взбунтовалась, как любой подросток.