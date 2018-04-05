четверг, 5 апреля 2018 г.
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  • Пользователи Сети обсуждают неприличное поведение испанской инфанты на публике

Пользователи Сети обсуждают неприличное поведение испанской инфанты на публике ВИДЕО!

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ФОТО: Thomas Reiner - ThomasReiner.pro/imago/nicepix.world

На днях в Сети появилось свежее видео испанской королевской семьи с мероприятия по случаю католической Пасхи. Глядя на ролик, интернет-пользователи были удивлены тому, как принцесса Леонор ведет себя на публике. 

Представители испанской королевской семьи не так часто, как британские монаршие особы, дают общественности поводы для пересудов. Пользователи Сети в основном обсуждают элегантные наряды королевы-консорт Летиции.

Супруга короля Филиппа VI ведет закрытый и спокойный образ жизни, а ее дочери, наследницы испанского престола — 12-летняя Леонор и 10-летняя София — растут обычными детьми, лишь изредка появляясь на официальных мероприятиях. Так, недавно все монаршие особы собрались на Майорке, чтобы отметить католическую Пасху. В честь праздника родственники сделали традиционный совместный снимок. Некоторые интернет-пользователи, глядя на видео с этого мероприятия, пришли к выводу, что в идеальной, на первый взгляд, семье есть свои проблемы.

Перед тем, как занять свое место для кадра, Летиция подошла к дочерям и свекрови, королеве Софии, которая держала внучек за плечи. Супруга Филиппа VI решила погладить по голове Леонору. Однако принцесса, похоже, не хотела, чтобы к ней относились, как к маленькой. Ведь после этого жеста матери наследница престола настойчиво начала отталкивать руку бабушки.

Такая неловкая ситуация между родственницами немало шокировала общественность. Кронпринцесса Греции, Мари-Шанталь, супруга брата Филиппа VI, оказалась среди тех, кто был возмущен поведением Леоноры. Одни интернет-пользователи посчитали, что девочка взбунтовалась, как любой подросток.

Другие посочувствовали принцессе, предположив, что она устала от того, что является постоянным предметом спора между мамой и бабушкой. Ведь в Сети ходят слухи, что София недовольна тем, что редко видит внучек. Впрочем, некоторые пользователи Сети пришли к выводу, что мать короля просто задела волосы девочки, и ей стало больно. 

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