Водитель сбежал с места смертельного ДТП, не зная, что сбил жену и сына

В китайской провинции Шаньдун водитель сбежал с места ДТП, оставив умирать женщину и ребёнка, которых он сбил на высокой скорости, когда они ехали на электрическом скутере. Мужчина даже представить не мог, что погибшие были его женой и сыном. Позже полицейским удалось его задержать и когда водитель узнал правду, то не смог сдержать крика боли, сообщает Mirror.