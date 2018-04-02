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Водитель сбежал с места смертельного ДТП, не зная, что сбил жену и сына

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Свеча.

ФОТО: Scanpix

Женщина вместе с мальчиком ехали на электрическом скутере к своим родственникам на ужин, пишет Лайф.

В китайской провинции Шаньдун водитель сбежал с места ДТП, оставив умирать женщину и ребёнка, которых он сбил на высокой скорости, когда они ехали на электрическом скутере. Мужчина даже представить не мог, что погибшие были его женой и сыном. Позже полицейским удалось его задержать и когда водитель узнал правду, то не смог сдержать крика боли, сообщает Mirror.

Трагедия произошла около 10 вечера. Свидетели сразу же вызвали скорую помощь, но мальчику уже нельзя было помочь. Женщина сейчас находится в реанимации. На месте ДТП водитель, названный только по фамилии Ван, не прекращал плакать.

Потерпевшие ехали к родственникам на ужин, туда же старался не опоздать и глава семьи.

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