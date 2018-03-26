понедельник, 26 марта 2018 г.
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  • Названы самые необычные признаки болезни сердца

Названы самые необычные признаки болезни сердца Ты можешь даже не подозревать!

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Сердце.

ФОТО: Jakub Krechowicz/PhanterMedia/Scanpix

Некоторые симптомы кажутся многим пустяком, но это не так на самом деле, пишет Сегодня.

Статистика показывает, что один из четырех людей уйдет из жизни из-за болезней сердца, но своевременная их диагностика бывает достаточно затруднительной. Однако существуют некоторые не совсем обычные симптомы, по которым можно распознать болезни сердца. К одному из них относятся морщины на мочках ушей. Исследование показывает связь между появлением подобных морщин и повышением риска атеросклероза – болезни, при которой внутри артерий скапливаются бляшки. Сразу 40 исследований доказали наличие этой связи.

Еще одним необычным признаком являются скопление жира или ксантомы под кожей, которые возникают на локтях, коленях, ягодицах и даже веках. Сами по себе эти уплотнения безвредны, но они могут свидетельствовать о генетической болезни под названием семейная гиперхолестеринемия. Люди с этим состоянием имеют чрезмерно высокий уровень липопротеидов низкой плотности, которые называют "плохим" холестерином. Тревогу должны вызывать и округлившиеся ногти на пальцах. Подобное округление вызывается чрезмерным производством ткани в организме. Причиной этому часто бывает нехватка доступа насыщенной кислородом крови к пальцам. Это довольно старый медицинский симптом, описанный еще Гиппократом. Он говорит о том, что сердце плохо справляется с прокачкой крови по организму.

Кстати, отложения жира могут быть заметными не только под кожей, но и вокруг радужной оболочки глаз. Подобного рода кольца не влияют на зрение, но говорят о наличии факторов риска коронарных болезней сердца. Больные десны и выпадающие зубы тоже являются симптомом грядущих проблем с сердцем, ведь плохие бактерии изо рта могут проникать в кровоток и добираться до сердца. Тревогу должны вызывать и синие губы, что свидетельствует о цианозе. Если губы синеют не при экстремально холодной погоде, а при нормальных условиях, то с доставкой насыщенной кислородом крови по организму возникли проблемы.

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