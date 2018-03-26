Названы самые необычные признаки болезни сердца

Статистика показывает, что один из четырех людей уйдет из жизни из-за болезней сердца, но своевременная их диагностика бывает достаточно затруднительной. Однако существуют некоторые не совсем обычные симптомы, по которым можно распознать болезни сердца. К одному из них относятся морщины на мочках ушей. Исследование показывает связь между появлением подобных морщин и повышением риска атеросклероза – болезни, при которой внутри артерий скапливаются бляшки. Сразу 40 исследований доказали наличие этой связи.

Еще одним необычным признаком являются скопление жира или ксантомы под кожей, которые возникают на локтях, коленях, ягодицах и даже веках. Сами по себе эти уплотнения безвредны, но они могут свидетельствовать о генетической болезни под названием семейная гиперхолестеринемия. Люди с этим состоянием имеют чрезмерно высокий уровень липопротеидов низкой плотности, которые называют "плохим" холестерином. Тревогу должны вызывать и округлившиеся ногти на пальцах. Подобное округление вызывается чрезмерным производством ткани в организме. Причиной этому часто бывает нехватка доступа насыщенной кислородом крови к пальцам. Это довольно старый медицинский симптом, описанный еще Гиппократом. Он говорит о том, что сердце плохо справляется с прокачкой крови по организму.