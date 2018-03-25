Беременная Мэрилин Керро перестала скрывать отца своего ребенка

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По мнению поклонников, беременная Мэрилин потрясающе выглядит. До недавнего времени молодая женщина предпочитала не рассказывать об отце будущего малыша, однако для тележурнала Сергея Майорова она сделала исключение.

Возлюбленным Мэрилин стал норвежский плотник Марк Александр Хансен, с которым она встречается вот уже длительное время. По словам экстрасенса, мистика не сыграла в их отношениях никакой роли. Избранник телезвезды тоже принял участие в съемках программы.

«Для меня беременность – чудо. Наверное, потому что я так долго этого ждала, мечтала об этом много лет. И когда я узнала, что беременна, не смогла поверить этому, потому что не чувствую себя особенно беременной. Только помидоров захотелось», – говорит ведьма.

В ходе беседы с журналистами Керро расскажет о том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться во время жизни в Москве. Сейчас большую часть времени телезвезда проводит за границей, однако иногда приезжает в Россию. Некоторое время назад беременная Мэрилин провела мастер-класс в Cанкт-Петербурге, а в начале апреля у нее запланированы семинары в Москве и Казани.

Кроме того, Керро поведала о знакомстве с будущим отцом своего ребенка.

«Сначала его [избранника Мэрилин] заметили подруги, а я уже после них. Помню, как сказала: «Мы будем парой, и он будет отцом моих детей». Я тогда пошутила. Но так произошло, что мы встретились снова, и все», – вспоминает ведьма.

Мэрилин Керро ФОТО: социальные сети

Поклонники Мэрилин засыпали ее поздравлениями в социальных сетях. По их мнению, ведьма станет прекрасной матерью. Одна из подписчиц группы Керро во «ВКонтакте» спросила ее по поводу отношений с Александром Шепсом. Экстрасенс дала понять, что не намерена обсуждать эту тему. «Без обид, но я считаю, что комментарии о Саше тут некорректные. Мы не вместе больше года, никогда не будем вместе, и мне не жалко. Это был мой выбор, и сейчас у меня совсем другая жизнь», – поделилась телезвезда.

О том, что Мэрилин Керро готовится к появлению ребенка, стало известно в феврале. Тогда эстонка выложила фотографию, на которой можно было разглядеть ее округлившийся живот. Интригующий снимок Мэрилин спровоцировал оживленные обсуждения в социальных сетях. Общаясь с фанатами, Керро написала, что малыш является долгожданным. В сентябре прошлого года ведьма и ее возлюбленный дали интервью эстонскому изданию, в котором поделились историей любви и планами на будущее. Марк Александр Хансен признался, что считает Мэрилин своей женой. Близкие Керро одобряют ее выбор.