Уникальные фото Жанны Фриске появились в Сети

Известный фотограф Аслан Ахмадов опубликовал фотографии Жанны Фриске. Популярная исполнительница снялась для него 13 лет назад.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Аслан Ахмадов, успешно сотрудничающий со многими российскими знаменитостями, поделился с многочисленными подписчиками уникальными фотографиями Жанны Фриске. Он ее снял их еще в 2005 году.
«Жанна! 💜Недавно, разбирая коробки со старыми слайдами, я обнаружил катушку непроявленной пленки. Не знаю, сколько лет она провалялась и почему не была своевременно проявлена, ведь я уже более 15 лет не снимаю на пленку. Проявив ее, я обнаружил съемку с неопубликованными ранее снимками Жанны Фриске. Вот такой приятный и неожиданный сюрприз для меня и поклонников Жанны! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)», – сообщил Ахмадов.
Оказалось, фотографиям более десяти лет. «Эти снимки я сделал в 2005 году во время выставки Millionaire Faire. На этой выставке, помимо основных лотов, гости могли приобрести фотографии знаменитостей, в том числе и Жанны. Она всегда выделялась из толпы. И как только я ее заметил в этом ярком сарафане, предложил сделать пару кадров», – завершил рассказ фотограф.
Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Она умерла после продолжительной борьбы с раком. Врачи диагностировали у певицы неоперабельную опухоль головного мозга.
Жанна 💜 Продолжаю рассказ об этой фотосессии. Начало в предыдущем посте. • Эти снимки я сделал в 2005 году во время выставки Millionaire Faire. На этой выставке, помимо основных лотов, гости могли приобрести фотографии знаменитостей, в том числе и Жанны. Она всегда выделялась из толпы. И как только я ее заметил в этом ярком сарафане, предложил сделать пару кадров 📸 так неожиданно у меня сохранилось пару случайных кадров Жанны. . . . . #асланахмадов #жаннафриске #жанна #aslanahmadov #canon #canon5d #mark4 #canon5dmark4 #aslanahmadovphoto #aslanahmadovstudio #фотохудожник #фотография #фото #фотостудия #фотосьемка #фотограф #фотосессия #реклама #photographer #photography #photo #photoartist #photostudio #россия #москва #russia #moscow #воспоминания #памятьвечна #блестящие