Уникальные фото Жанны Фриске появились в Сети

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Аслан Ахмадов, успешно сотрудничающий со многими российскими знаменитостями, поделился с многочисленными подписчиками уникальными фотографиями Жанны Фриске. Он ее снял их еще в 2005 году.

A post shared by Aslan Ahmadov (@aslanahmadov) on Mar 22, 2018 at 12:24am PDT

«Жанна! 💜Недавно, разбирая коробки со старыми слайдами, я обнаружил катушку непроявленной пленки. Не знаю, сколько лет она провалялась и почему не была своевременно проявлена, ведь я уже более 15 лет не снимаю на пленку. Проявив ее, я обнаружил съемку с неопубликованными ранее снимками Жанны Фриске. Вот такой приятный и неожиданный сюрприз для меня и поклонников Жанны! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)», – сообщил Ахмадов.

Оказалось, фотографиям более десяти лет. «Эти снимки я сделал в 2005 году во время выставки Millionaire Faire. На этой выставке, помимо основных лотов, гости могли приобрести фотографии знаменитостей, в том числе и Жанны. Она всегда выделялась из толпы. И как только я ее заметил в этом ярком сарафане, предложил сделать пару кадров», – завершил рассказ фотограф.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Она умерла после продолжительной борьбы с раком. Врачи диагностировали у певицы неоперабельную опухоль головного мозга.