Ирина Шейк впервые после родов показала, как изменилась ее фигура

ФОТО: Instagram/Instagram

В марте 2017-го Ирина родила дочку от 43-летнего актера Брэдли Купера, но на ней, как мы видим, тяжелый процесс деторождения никак не отразился!

В высоких ковбойских сапогах и чёрном топе-бандо, эффектно оголяющем и подчеркивающем подтянутую фигуру, Ирина предстаёт на фоне моря. Напомним, что Ирина Шейк и голливудский актёр Брэдли Купер встречаются с 2015 года. Пара не состоит в официальном браке.

ФОТО: Instagram/Instagram

Нужно отметить, что это первые фото Ирины, на которых она не стесняется продемонстрировать свое тело в таком ракурсе. Ранее все снимки были либо издалека, либо только в анфас.