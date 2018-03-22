Ирина Шейк впервые после родов показала, как изменилась ее фигура
22 марта 2018 г., 17:56
32-летняя супермодель Ирина Шейк опубликовала новые фото в Instagram в рамках рекламной кампании Nike. За 15 часов снимки набрали больше 350 тысяч лайков, пишет Лайф.
В марте 2017-го Ирина родила дочку от 43-летнего актера Брэдли Купера, но на ней, как мы видим, тяжелый процесс деторождения никак не отразился!
В высоких ковбойских сапогах и чёрном топе-бандо, эффектно оголяющем и подчеркивающем подтянутую фигуру, Ирина предстаёт на фоне моря. Напомним, что Ирина Шейк и голливудский актёр Брэдли Купер встречаются с 2015 года. Пара не состоит в официальном браке.
Нужно отметить, что это первые фото Ирины, на которых она не стесняется продемонстрировать свое тело в таком ракурсе. Ранее все снимки были либо издалека, либо только в анфас.