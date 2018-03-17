Родное сокровище: в семье Валерии и Иосифа Пригожина пополнение

Иосиф Пригожин делится со своими подписчиками в Сети не только рабочими моментами, но и подробностями из личной жизни. Он порадовал поклонников снимков нового члена семьи.

"Пенная ванна перед сном,новый член нашей семьи Лизи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал снимок продюсер. "@anna_shulgina (певица и актриса Анна Шульгина. – Прим. ред.) ухаживает за ней каждый день.Взгляд такой умный", – добавил он. На снимке была запечатлена милая собачка, которая привела комментаторов в настоящий восторг.

A post shared by iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) on Mar 15, 2018 at 3:20pm PDT

"Лизи действительно красавица,вся в мамку свою!)", "Шикарная собака", "Какая очаровашка!А взгляд..это что то", "Смешная...", "Ну правда ж... Симпотичная...", "Само очарование", "Да какая мииииленькаяяя!!!!!", "Какая лапушка!", "Маленькое родное сокровище", – не смогли сдержать эмоций пользователи Сети.