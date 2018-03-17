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Родное сокровище: в семье Валерии и Иосифа Пригожина пополнение

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Валерия и Анна Шульгина.

ФОТО: Скриншот с Instagram

На своей странице в Instagram продюсер Иосиф Пригожин поделился фотографией своего нового члена семьи. Подписчики пришли в восторг от снимка малышки из ванной, пишет Дни.ру.

Иосиф Пригожин делится со своими подписчиками в Сети не только рабочими моментами, но и подробностями из личной жизни. Он порадовал поклонников снимков нового члена семьи.

"Пенная ванна перед сном,новый член нашей семьи Лизи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал снимок продюсер. "@anna_shulgina (певица и актриса Анна Шульгина. – Прим. ред.) ухаживает за ней каждый день.Взгляд такой умный", – добавил он. На снимке была запечатлена милая собачка, которая привела комментаторов в настоящий восторг.

"Лизи действительно красавица,вся в мамку свою!)", "Шикарная собака", "Какая очаровашка!А взгляд..это что то", "Смешная...", "Ну правда ж... Симпотичная...",  "Само очарование",  "Да какая мииииленькаяяя!!!!!", "Какая лапушка!",  "Маленькое родное сокровище", – не смогли сдержать эмоций пользователи Сети.

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