Шесть видов боли в груди, про которые вы ошибочно принимаете за боль в сердце

Большую часть времени мы боимся, что эта боль может быть признаком сердечного приступа или любых других сердечно-сосудистых заболеваний.

Но такие симптомы не всегда связаны с сердечными заболеваниями - что не делает их менее опасными!

Кардиологи объяснили, что еще может вызывать боль в груди.

Что следует отметить: вы должны немедленно обратиться к врачу, если боль в груди появляется внезапно, возникает давление, покалывания, особенно отдающее в плечо, левую руку, сопровождающееся затруднением дыхания, нарушением ритма сердца, потливостью, низким кровяным давлением, пишет Lifter.

Причины боли в груди чрезвычайно многочисленны. Некоторые из них также являются серьезными заболеваниями, угрожающими вашей жизни.

1. Легочная эмболия

Это тяжелое состояние, при котором боль в груди сопровождается одышкой или кашлем, а в тяжелых формах может быть смертельным.

2. Пневмония, плеврит, пневмоторакс

Это болезни, которые также вызывают боль в груди. Каждое из этих заболеваний имеет специфические симптомы и поэтому требует различного лечения.

3. Болезни желудка, пищевода и желчного пузыря также могут вызывать боль в груди

Не старайтесь лечить себя самостоятельно, немедленно обратитесь к врачу!

4. Воспаление хрящевой части ребер

Боль, как правило, очень сильная. Врач должен выписать вам противовоспалительное.

5. Воспаление нервных окончаний

Боль является чрезвычайно сильной и сопровождается сыпью.

6. Тревожность, панические атаки, гипервентиляция

Боль в груди сочетается с онемением, тремором, учащенным сердцебиением и затруднением дыхания.

Иногда тяжело самому определить, что именно вызвало боль в груди, поэтому вам нужно обратится к специалисту и провести соответствующие анализы.