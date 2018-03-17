Шесть видов боли в груди, про которые вы ошибочно принимаете за боль в сердце

Боль в груди является одним из наиболее распространенных симптомов, после которых мы бежим к врачу, пишет Andrei Laslau.
Большую часть времени мы боимся, что эта боль может быть признаком сердечного приступа или любых других сердечно-сосудистых заболеваний.
Но такие симптомы не всегда связаны с сердечными заболеваниями - что не делает их менее опасными!
Кардиологи объяснили, что еще может вызывать боль в груди.
Что следует отметить: вы должны немедленно обратиться к врачу, если боль в груди появляется внезапно, возникает давление, покалывания, особенно отдающее в плечо, левую руку, сопровождающееся затруднением дыхания, нарушением ритма сердца, потливостью, низким кровяным давлением, пишет Lifter.
Причины боли в груди чрезвычайно многочисленны. Некоторые из них также являются серьезными заболеваниями, угрожающими вашей жизни.
1. Легочная эмболия
Это тяжелое состояние, при котором боль в груди сопровождается одышкой или кашлем, а в тяжелых формах может быть смертельным.
2. Пневмония, плеврит, пневмоторакс
Это болезни, которые также вызывают боль в груди. Каждое из этих заболеваний имеет специфические симптомы и поэтому требует различного лечения.
3. Болезни желудка, пищевода и желчного пузыря также могут вызывать боль в груди
Не старайтесь лечить себя самостоятельно, немедленно обратитесь к врачу!
4. Воспаление хрящевой части ребер
Боль, как правило, очень сильная. Врач должен выписать вам противовоспалительное.
5. Воспаление нервных окончаний
Боль является чрезвычайно сильной и сопровождается сыпью.
6. Тревожность, панические атаки, гипервентиляция
Боль в груди сочетается с онемением, тремором, учащенным сердцебиением и затруднением дыхания.
Иногда тяжело самому определить, что именно вызвало боль в груди, поэтому вам нужно обратится к специалисту и провести соответствующие анализы.
А вы часто сталкивались с болью и дискомфортом в груди?