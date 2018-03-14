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Остановите Землю: Ольгу Бузову выдвигают в мэры Москвы

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Джереми Микс и Ольга Бузова

ФОТО: PER/CapitalPictures/PER/CapitalPictures/Scanpix

Партия ветеранов России выдвинула неожиданную инициативу. Ее члены рассматривают возможность выдвижения ведущей скандального телешоу "Дом-2", певицы Ольги Бузовой в качестве кандидата в мэры столицы на предстоящих в сентябре этого года выборах, пишет Dni.ru.

Председатель партии Ильдар Резяпов объяснил, что такой выбор был сделан неслучайно. Он уверен, что представительниц прекрасного пола в российской политике незаслуженно обделяют вниманием.

"В нашей стране роль женщин в общественной и политической жизни искусственно преуменьшена, что показывают идущие сейчас президентские выборы", – цитирует Резяпова РИА "ФедералПресс". Он напомнил, что Ольга Бузова родом из семьи военнослужащих, окончила школу с серебряной медалью, а университет – с красным дипломом. Также политик добавил, что девушка имеет большой опыт публичной деятельности в разных направлениях.

"Полагаем, что она сможет заручиться поддержкой массового избирателя", – заявил Ильдар Резяпов. По его словам, решение о выдвижении ведущей "Дома-2" в качестве кандидата в мэры Москвы будет принято президиумом партии. "Мы рассматриваем подобное предложение, и это будет коллегиальное решение", – резюмировал председатель Партии ветеранов России. Сама звезда от комментариев пока воздерживается, но поступление предложения не отрицает.

 

Антропоморфная рука легко поднимает до 10 кг груза и двигается как живая. Она может держать стакан, зубную щётку, ручку, лист бумаги, мягкие и твёрдые вещи, при этом не ломая их и удерживая предметы достаточно крепко. Не знала, что такие вещи, которые помогают людям восстанавливаться после травм, делают у нас в стране. Расскажите о своих удивительных историях выздоровления, ведь для многих это послужит сильной мотивацией и большим примером 🙏🏻Выкладывайте посты или записывайте короткие видео, ставьте хештеги #удивибузову #удивись #здравфорумудивись #здравфорумудиви. А я передаю эстафету попечителям фонда @podarok_angelu

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on

Отметим, знаменитость любит эпатировать публику своим поведением. Ранее поющая ведущая без одежды вышла на снег и продемонстрировала свою промежность. Таким образом девушка презентовала отрывок из новой песни "Она не боится" на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Напомним, во время выступления в Петропавловске-Камчатском 4 марта Ольга Бузова неудачно приземлилась после исполнения танцевального трюка и повредила связки на правой ноге. Из концертного зала артистку увезли на скорой. По возвращении в Москву Ольга отправилась в больницу, где ей сделали снимок. Врачи поставили диагноз "растяжение" и прописали полный покой, однако Бузова продолжает выступать.

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