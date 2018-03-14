Остановите Землю: Ольгу Бузову выдвигают в мэры Москвы

Партия ветеранов России выдвинула неожиданную инициативу. Ее члены рассматривают возможность выдвижения ведущей скандального телешоу "Дом-2", певицы Ольги Бузовой в качестве кандидата в мэры столицы на предстоящих в сентябре этого года выборах, пишет Dni.ru.
Председатель партии Ильдар Резяпов объяснил, что такой выбор был сделан неслучайно. Он уверен, что представительниц прекрасного пола в российской политике незаслуженно обделяют вниманием.
"В нашей стране роль женщин в общественной и политической жизни искусственно преуменьшена, что показывают идущие сейчас президентские выборы", – цитирует Резяпова РИА "ФедералПресс". Он напомнил, что Ольга Бузова родом из семьи военнослужащих, окончила школу с серебряной медалью, а университет – с красным дипломом. Также политик добавил, что девушка имеет большой опыт публичной деятельности в разных направлениях.
"Полагаем, что она сможет заручиться поддержкой массового избирателя", – заявил Ильдар Резяпов. По его словам, решение о выдвижении ведущей "Дома-2" в качестве кандидата в мэры Москвы будет принято президиумом партии. "Мы рассматриваем подобное предложение, и это будет коллегиальное решение", – резюмировал председатель Партии ветеранов России. Сама звезда от комментариев пока воздерживается, но поступление предложения не отрицает.
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Отметим, знаменитость любит эпатировать публику своим поведением. Ранее поющая ведущая без одежды вышла на снег и продемонстрировала свою промежность. Таким образом девушка презентовала отрывок из новой песни "Она не боится" на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
Напомним, во время выступления в Петропавловске-Камчатском 4 марта Ольга Бузова неудачно приземлилась после исполнения танцевального трюка и повредила связки на правой ноге. Из концертного зала артистку увезли на скорой. По возвращении в Москву Ольга отправилась в больницу, где ей сделали снимок. Врачи поставили диагноз "растяжение" и прописали полный покой, однако Бузова продолжает выступать.