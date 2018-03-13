Как жалко! Известный телеведущий умер от рака в 43 года
13 марта 2018 г., 12:52
Известный украинский телеведущий Олесь Терещенко умер в возрасте 43 лет, передает Dni.ru со ссылкой на "РЕН ТВ".
Летом 2017 года мужчина сообщил, что болен раком. «Олесь боролся с онкологическим заболеванием, проходил курсы химиотерапии и, несмотря на сложную болезнь, не терял оптимизма и веры, что совсем скоро вернется на экраны с программой "О главном"», – рассказали представители телеканала "UA:Первый", где работал журналист.