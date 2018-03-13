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Как жалко! Известный телеведущий умер от рака в 43 года

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ФОТО: Сегодня.ua

Известный украинский телеведущий Олесь Терещенко умер в возрасте 43 лет, передает Dni.ru со ссылкой на "РЕН ТВ". 

Летом 2017 года мужчина сообщил, что болен раком. «Олесь боролся с онкологическим заболеванием, проходил курсы химиотерапии и, несмотря на сложную болезнь, не терял оптимизма и веры, что совсем скоро вернется на экраны с программой "О главном"», – рассказали представители телеканала "UA:Первый", где работал журналист.

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