Близкие были с ним до последней минуты... Умер режиссер Олег Табаков
12 марта 2018 г., 15:39
Народный артист СССР Олег Табаков умер в возрасте 82 лет, передают СМИ. Его не стало в московской больнице, передает Лайф.
Добавим, что в МХТ имени Чехова подтвердили смерть режиссёра.
Последние несколько месяцев Олег Табаков провёл в больнице. Он был госпитализирован ещё 27 ноября прошлого года. Ему поставили диагноз "сепсис".
По данным СМИ, рядом с Олегом Табаковым до самой его кончины всё время были его близкие.