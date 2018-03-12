понедельник, 12 марта 2018 г.
- Спасибо, мои хорошие! Элина Нечаева
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Близкие были с ним до последней минуты... Умер режиссер Олег Табаков

Близкие были с ним до последней минуты... Умер режиссер Олег Табаков

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Олег Табаков

ФОТО: Scanpix

Народный артист СССР Олег Табаков умер в возрасте 82 лет, передают СМИ. Его не стало в московской больнице, передает Лайф.

Добавим, что в МХТ имени Чехова подтвердили смерть режиссёра.

Последние несколько месяцев Олег Табаков провёл в больнице. Он был госпитализирован ещё 27 ноября прошлого года. Ему поставили диагноз "сепсис".

По данным СМИ, рядом с Олегом Табаковым до самой его кончины всё время были его близкие.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ