Близкие были с ним до последней минуты... Умер режиссер Олег Табаков

Последние несколько месяцев Олег Табаков провёл в больнице. Он был госпитализирован ещё 27 ноября прошлого года. Ему поставили диагноз "сепсис".

По данным СМИ, рядом с Олегом Табаковым до самой его кончины всё время были его близкие.