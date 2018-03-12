понедельник, 12 марта 2018 г.
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Неожиданное возвращение Андреевой на Первый объяснили скандалом

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Екатерина Андреева.

ФОТО: Filippov Alexei/COVI

Екатерину Андрееву вернули в глобальный эфир – любимица зрителей три дня подряд вела программу "Время" для Москвы и для всей страны. Новые перестановки в эфире Первого канала связали со скандалом вокруг Кирилла Клейменова: что-то не то сказал в одной из последних программ.

На Первом канале не советуют зрителям особо радоваться: говорят, что за Андреевой пока числятся все эфиры выходных дней, по будням она вести "Время" не будет. А с 8 по 11 марта как раз и были выходные. Сама телеведущая новость пока не прокомментировала.

Андреева в последнее время не вела программу "Время" для зрителей Москвы. Столица лишилась возможности любоваться Екатериной Прекрасной каждый вечер – вместо нее передачу вел директор информационной службы Первого Кирилл Клейменов. Однако "опала" продлилась недолго.

Некоторые Telegram-каналы связали очередную рокировку ведущих с чересчур резкими высказываниями Клейменова. В одном из сюжетов ведущий увлекся и начал рассказывать про золотые слитки "особой формы" и легендарные традиции амазонок. Многие телезрители не порадовались таким нововведениям и непристойным намекам в прямом эфире.

Эксперты считают, что смена ведущего главной информационной программы страны (Андреевой на Клейменова) так или иначе была бы временной. Авторитет "лица" зачастую важнее новостей, которые оно сообщает, считает телекритик Кирилл Танаев. Ведущие главных каналов имеют огромные рейтинги, их смотрят миллионы. Так было и при советской власти, и за рубежом, отметил эксперт.

Согласен с этим мнением и телевизионный критик Александр Кондрашов. "По формату Клейменов стал практически как Дмитрий Киселев. Только у Киселева это получается органично, а у Клейменова нет. Содержательная часть, я думаю, связана с политикой канала на период выборов. Нужно было менять ведущего: объективно Андреева слишком женственная для этого дела. В ее устах такое прозвучало бы странно", – цитирует Кондрашова Ura.ru.

Эксперт уверен, что формат сменился временно. По его мнению, Андреева идеально отражает образ спокойствия, доверия и уюта, необходимого всему телевидению в целом и программе "Время" в частности.

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