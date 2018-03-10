«Зрители просто не догнали»: Ефремов оправдал своей поведение на сцене

Михаил Ефремов в разговоре с "МК" разъяснил скандал в Самаре, когда артист вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения и обматерил зрителей. По мнению артиста, «зрители просто не догнали». Инцидент произошел накануне Международного женского дня в местном театре "Современник".

«Это Пинтар (спектакль Гарольда Пинтера «Не становись чужим»), черная английская комедия. Немножко не догнали, вот и все. Точнее даже одна женщина не поняла, которая это все писала», - пояснил Михаил Ефремов.

Говоря о некой женщина, Ефремов имел ввиду самарскую актрису Аллу Коровкину, которая и опубликовала гневный пост об артисте в Facebook. Именно с этого пошла волна пост публичного зрительского возмущения.

Более того Ефремов не согласился с теми, кто остался недоволен постановкой. По его мнению, некоторые просто «переписали» пост Коровкиной, не разобравшись в том, что на самом деле произошло.

«Я до этого в Воронеже в зал из пистолета стрелял и все смеялись», - добавил знаменитый актер.

«Сходила 7 марта на спектакль театра " Современник", гастролирующего в Самаре. Задержали на 35 минут. Не извинились. Оказалось ждали артиста Ефремова. Потом он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так как ничего не слышно - радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару», - написала она.

При этом Коровкина упомянула, что за это зрители заплатили от 4000 до 7000 рублей. «Отважные уходили толпами, терпеливые и любопытные ждали финала. Финал случился при опустевшем зале», - утверждает она.

Несмотря на разъяснения Ефремова, его черный английский юмор не оценили многие, кто посетил спектакль.

«После первого антракта треть зала ушла. И до конца спектакля постоянно уходили люди. Полное неуважение к зрителям со стороны главного героя»; «Мы в театр пришли, а не на рок концерт, он бы еще в толпу помочился»; «Может мы и не столичные жители, но для нас театр святое место, а не помойка и балаган, который устроил Ефремов», - писал возмущенные зрители.

Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов, который также присутствовал на спектакле, также считает безобразным поведение актера Михаила Ефремова, передает ТАСС. Более того, по его мнению, что руководство театра "Свременик" должно извинится перед публикой.

"Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство "Современника" найдет способ извиниться перед самарской публикой. Выбор спектакля на совести организаторов, мне лично пьеса не понравилась. К самому театру отношусь с уважением", - написал Филиппов на своей странице в Facebook.

При этом министр добавил, что следующий показанный в Самаре спектакль "Современника" - "Пять вечеров" - показал, что театр уважения заслуживает.

Однако помощница художественного руководителя «Современника» Галина Волчек наотрез отказалась давать комментарии на этот счёт. Об этом пишет радиостанция "Говорит Москва", редакция которой дозвонилась до нее.

В тоже время директор "Современника" Игорь Попов пообещал разобраться в скандале с Михаилом Ефремовым.