Немецкий принц погиб при странных обстоятельствах. Вот что известно о трагедии

О 39-летнем принце информации очень мало. Но фамилия Гогенцоллерн уже второй раз за несколько месяцев светится в СМИ в связи с грустными событиями, поэтому мы решили рассказать детальнее об этой династии и трагедиях, которые недавно постигли ее, пишет Ofigenno.com.

Карлос Патрик Гогенцоллерн погиб буквально через несколько дней после того, как его временно выпустили из тюрьмы по программе «подготовки к освобождению». Его арестовали в 2014 году за мошенничество, а уже этим летом он должен был выйти на свободу.

Сообщается, что принц скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства инцидента пока точно не выяснены, но полиция уже исключила версию несчастного случая. Предполагается, что это было самоубийство.

Карлос Патрик вырос в замке Намеди в Андернахе и был наследником огромного состояния. Уже в 28 лет он стал владельцем собственного бизнеса по продвижению элитных брендов в Германии.

Сначала его компания развивалась и показывала потрясающие успехи. А в 2011-м оказалось, что его бизнес нельзя назвать чистым, у принца появились проблемы с законом. Тогда его приговорили к 4 месяцам условного наказания по причине невыплаченной кредиторам крупной суммы.

Это было предупреждение, но принц, видимо, расслабился. Уже в 2014 году его осудили на 4 года лишения свободы из-за сотрудничества с фиктивными финансовыми фондами.

А в конце прошлого года не стало еще одного представителя династии Гогенцоллернов. На 96-м году ушел из жизни бывший румынский король Михай I, который правил до 1947 года. В том году монархия была свергнута, и король отправился в изгнание.

На закате жизни Михай I решил отказаться от всех титулов и разорвать династические связи с княжеским родом Гогенцоллернов-Зигмарингенов.