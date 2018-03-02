Что случилось? Почему богатые и знаменитые ушли с президентского приема голодными? Вот ответ!

Президентский прием в этом году вызвал много нареканий. Большой концерт театра NO99 был скучным и ужаснул зрителей. В зале было мало воздуха, из-за чего некоторые люди теряли сознание. Теперь выясняется, что и поесть гости хорошо не могли. А кто-то даже остался голодным, пишет Kroonika.

Лийна Керсан после президентского бала опубликовала на своей странице в Facebook немного странную публикацию: «Время - полвторого ночи - наконец-то дома, теперь можно поесть!»

Вахур Керсна дал свой комментарий по поводу происходящего на президентском приеме: «Рукопожатие прошло быстро, после чего хотели перекусить, но всё уже кончилось».