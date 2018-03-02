пятница, 2 марта 2018 г.
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Что случилось? Почему богатые и знаменитые ушли с президентского приема голодными? Вот ответ!

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ФОТО: Liina Kersna/Facebook

На прошлой неделе по случаю столетия Эстонской Республики в Эстонском национальном музее в Тарту прошел президентский прием, куда было приглашено 1500 гостей. Среди гостей были Вахур и Лийна Керсна.

Президентский прием в этом году вызвал много нареканий. Большой концерт театра NO99 был скучным и ужаснул зрителей. В зале было мало воздуха, из-за чего некоторые люди теряли сознание. Теперь выясняется, что и поесть гости хорошо не могли. А кто-то даже остался голодным, пишет Kroonika.

Лийна Керсан после президентского бала опубликовала на своей странице в Facebook немного странную публикацию: «Время - полвторого ночи - наконец-то дома, теперь можно поесть!»

Вахур Керсна дал свой комментарий по поводу происходящего на президентском приеме: «Рукопожатие прошло быстро, после чего хотели перекусить, но всё уже кончилось».

Не хватило еды не только этой паре. Портал Limon.ee уже публиковал галерею: после президентского приема люди бегут на заправку за едой.

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