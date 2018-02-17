Восемь звезд, которые когда-то ночевали на улице, а теперь владеют особняками

Добиться успеха всегда трудно, но некоторым людям судьба будто специально с детства подкидывает особенно тяжелые испытания, чтобы потом щедро вознаградить. Путь каждого успешного человека индивидуален и неповторим, но объединяет их всех одно: непоколебимая вера в себя и свою мечту.
AdMe.ru собрали реальные жизненные истории людей, которым порой было негде спать и нечего есть, но они стойко преодолели все препятствия и стали богатыми и всемирно известными. Биографии этих людей настолько эпичны, что про них пишут книги и снимают фильмы, и трудно поверить, что это не выдумка, а правда жизни.
Джим Керри
Когда Джим учился в школе, в его семье начались финансовые проблемы. Его отца уволили с работы, и после занятий Джиму, его сестрам и брату приходилось делать уборку в школе, мыть полы и унитазы. Одно время семья была вынуждена жить в автофургоне. Мать Джима, Кэтлин, страдала ипохондрическим синдромом — она приписывала себе симптомы различных болезней. Поэтому иногда ее считали сумасшедшей. После окончания школы Джим работал на сталелитейном заводе Дофаско. В 2007 году в одном из в интервью Керри отметил, что если бы его карьера в шоу-бизнесе не удалась, то он по-прежнему бы работал на заводе.
Хэлли Берри
Хэлли выложила этот снимок в своем аккаунте в инстаграме в 2017 году и подписала: «Если бы я могла дать этой молодой девушке совет, я бы сказала ей сделать все то же самое. Нет сожалений».
Хэлли назвали в честь... супермаркета! Позже магазин Halle’s Department Store станет местной достопримечательностью в Кливленде, штат Огайо. Но сначала Хэлли пришлось проделать очень нелегкий путь к славе. Она вспоминает, что ее отец часто избивал мать, а когда девочке было 4, он оставил семью. Хэлли с детства отличалась упорством и амбициозностью: еще в школьные годы она начала побеждать в конкурсах красоты, а затем отправилась покорять Нью-Йорк. Когда у нее закончились деньги, она была вынуждена ночевать в приюте для бездомных. Хэлли поработала официанткой и барменом и выслушала немало отказов на кинопробах, пока наконец не получила роль в сериале «Живые куклы», принесшем ей известность.
Опра Уинфри
Имя этой телезвезды и вовсе получилось случайно — родители хотели назвать девочку Орпа в честь библейского персонажа, но то ли из-за путаницы в документах, то ли из-за сложностей в произношении Орпа превратилась в Опру. Это сейчас она первая в истории чернокожая женщина-миллиардер. А ведь в детстве Уинфри была вынуждена носить платья из картофельных мешков из-за крайней нужды, которую испытывала ее семья, и подвергалась домашнему насилию. Бабушка била ее палкой за любое неповиновение, а в 14 лет Опра забеременела. Ребенок не выжил.
Но талант будущей телеведущей проявился с раннего возраста — по воспоминаниям родственников, Опра брала интервью у кукол, сделанных из кукурузных початков, и у ворон на заборе. В юношеские годы она рьяно взялась за учебу, начала работать репортером в местных СМИ и вскоре смогла создать собственное «Шоу Опры Уинфри», ставшее невероятно популярным.
Сильвестр Сталлоне
Сильвестру не везло с рождения: во время родов акушеры повредили лицевой нерв, из-за чего у него неполноценная мимика и слегка несвязная речь. Он учился в школе для трудных подростков, и сверстники издевались над ним. Молодой Сильвестр работал швейцаром, чистильщиком клеток в зоопарке и даже согласился сняться в фильме для взрослых за $ 200, потому что за неуплату его выселили из квартиры и он 3 недели ночевал на улице. Позже он признается: «Тогда мне было все равно, сняться в фильме или ограбить кого-нибудь».
И только сценарий фильма «Рокки» о несгибаемом боксере, написанный самим Сталлоне, принес ему долгожданные деньги и славу. Сталлоне даже согласился на уменьшение суммы гонорара от киностудии, лишь бы роль Рокки дали сыграть ему самому.
Мадонна
Эпатажная королева поп-музыки Мадонна всегда была бунтаркой. В юности она мечтала стать известной танцовщицей и приехала покорять Нью-Йорк с $ 35 в кармане (из них $ 15 тут же пришлось отдать на первую в ее жизни поездку на такси). Чтобы оплачивать аренду жилья, Мадонна подрабатывала в Burger King и Dunkin’ Donuts, но недолго: она сожгла печку, затанцевавшись за прилавком, и облила джемом нахамившего посетителя. Затем она работала гардеробщицей, натурщицей и ню-моделью. Вынужденная снимать жилье в самом дешевом и опасном районе, Мадонна однажды подверглась нападению и насилию.
Начав петь, девушка долго искала себя в разных направлениях и стилях, бросала продюсеров и нарушала контракты, пока наконец с песней Everybody к ней не пришел оглушительный успех.
Эминем
Дом детства Эминема (рэпер поместил фото этого дома на обложку одного из альбомов) и один из особняков певца, где жили его бывшая жена с дочерью.
Эминем не был бездомным, но его детство и юность беспечными не назовешь. Отец будущей звезды бросил его сразу после рождения, и мать Эминема, которой было всего 18, долго скиталась по разным городам в поисках лучшей жизни. Наконец они с сыном осели в пригороде Детройта, в районе с преимущественно чернокожими детьми, которые издевались над юным Маршаллом Брюсом Мэтерсом III (настоящее имя Эминема). Никто не воспринимал всерьез его увлечение рэп-культурой — считалось, что белые априори не способны прилично читать рэп. Однако Эминем упорно продолжал участвовать в рэп-баттлах и постепенно завоевывал признание публики. Сейчас он считается одним из самых продаваемых артистов в мире.
Крис Прэтт
Когда-то простенький автофургон служил Крису Прэтту домом, а теперь он может позволить себе дорогие ретромодели автомобилей.
Красавчик Крис Прэтт успел поработать продавцом билетов и даже стриптизером, а также некоторое время пожить в палатке на улице и в автофургоне, пока его не заприметили и не позвали на съемки в сериале.
Хилари Суонк
Обладательница «Оскара» Хилари Суонк до 15 лет жила с матерью в трейлере. Для того чтобы девочка смогла стать актрисой, они переехали в Лос-Анджелес, где некоторое время продолжали жить в машине.
Дженнифер Лопес в 18 лет ушла из дома, так как родители были против того, чтобы она делала карьеру кинозвезды. Джей была непоколебима — она спала на кушетке в танцевальной студии, но ни за что не отступала от своей мечты.