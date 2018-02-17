Восемь звезд, которые когда-то ночевали на улице, а теперь владеют особняками

Сильвестр Сталлоне

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Сильвестру не везло с рождения: во время родов акушеры повредили лицевой нерв, из-за чего у него неполноценная мимика и слегка несвязная речь. Он учился в школе для трудных подростков, и сверстники издевались над ним. Молодой Сильвестр работал швейцаром, чистильщиком клеток в зоопарке и даже согласился сняться в фильме для взрослых за $ 200, потому что за неуплату его выселили из квартиры и он 3 недели ночевал на улице. Позже он признается: «Тогда мне было все равно, сняться в фильме или ограбить кого-нибудь».

И только сценарий фильма «Рокки» о несгибаемом боксере, написанный самим Сталлоне, принес ему долгожданные деньги и славу. Сталлоне даже согласился на уменьшение суммы гонорара от киностудии, лишь бы роль Рокки дали сыграть ему самому.

Мадонна

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Эпатажная королева поп-музыки Мадонна всегда была бунтаркой. В юности она мечтала стать известной танцовщицей и приехала покорять Нью-Йорк с $ 35 в кармане (из них $ 15 тут же пришлось отдать на первую в ее жизни поездку на такси). Чтобы оплачивать аренду жилья, Мадонна подрабатывала в Burger King и Dunkin’ Donuts, но недолго: она сожгла печку, затанцевавшись за прилавком, и облила джемом нахамившего посетителя. Затем она работала гардеробщицей, натурщицей и ню-моделью. Вынужденная снимать жилье в самом дешевом и опасном районе, Мадонна однажды подверглась нападению и насилию.

Начав петь, девушка долго искала себя в разных направлениях и стилях, бросала продюсеров и нарушала контракты, пока наконец с песней Everybody к ней не пришел оглушительный успех.

Эминем

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Дом детства Эминема (рэпер поместил фото этого дома на обложку одного из альбомов) и один из особняков певца, где жили его бывшая жена с дочерью.

Эминем не был бездомным, но его детство и юность беспечными не назовешь. Отец будущей звезды бросил его сразу после рождения, и мать Эминема, которой было всего 18, долго скиталась по разным городам в поисках лучшей жизни. Наконец они с сыном осели в пригороде Детройта, в районе с преимущественно чернокожими детьми, которые издевались над юным Маршаллом Брюсом Мэтерсом III (настоящее имя Эминема). Никто не воспринимал всерьез его увлечение рэп-культурой — считалось, что белые априори не способны прилично читать рэп. Однако Эминем упорно продолжал участвовать в рэп-баттлах и постепенно завоевывал признание публики. Сейчас он считается одним из самых продаваемых артистов в мире.

Крис Прэтт

Крис Прэтт ФОТО: Hannah McKay/REUTERS

Когда-то простенький автофургон служил Крису Прэтту домом, а теперь он может позволить себе дорогие ретромодели автомобилей.

Красавчик Крис Прэтт успел поработать продавцом билетов и даже стриптизером, а также некоторое время пожить в палатке на улице и в автофургоне, пока его не заприметили и не позвали на съемки в сериале.

Хилари Суонк

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Обладательница «Оскара» Хилари Суонк до 15 лет жила с матерью в трейлере. Для того чтобы девочка смогла стать актрисой, они переехали в Лос-Анджелес, где некоторое время продолжали жить в машине.