среда, 7 февраля 2018 г.
В любом случае, я ориентирована на российскую эстраду и русскоговорящую публику. Не вижу смысла исполнять западные песни в России.

Инна Литвин

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  • На это можно смотреть вечно: обгоревший Дима Билан играет с песиком (ВИДЕО)

На это можно смотреть вечно: обгоревший Дима Билан играет с песиком (ВИДЕО)

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Дима Билан.

ФОТО: Scanpix

Накануне известный российский певец Дима Билан опубликовал в своем микроблоге оригинальное видео. 

С обгоревшим лицом он миловался с собакой. Дима Билан во время отпуска в теплых краях сильно обгорел. На новом видео певец, измазанный кремом от ожогов, запечатлен вместе с собакой породы Бигль, которая пытается облизать его лицо. Похоже, что пса привлек запах крема. Забавный ролик вызвал восторженную реакцию среди пользователей Сети. Они оставили множество комментариев, пишет 7d.org.ua.

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