На это можно смотреть вечно: обгоревший Дима Билан играет с песиком (ВИДЕО)

С обгоревшим лицом он миловался с собакой. Дима Билан во время отпуска в теплых краях сильно обгорел. На новом видео певец, измазанный кремом от ожогов, запечатлен вместе с собакой породы Бигль, которая пытается облизать его лицо. Похоже, что пса привлек запах крема. Забавный ролик вызвал восторженную реакцию среди пользователей Сети. Они оставили множество комментариев, пишет 7d.org.ua.