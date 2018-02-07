На это можно смотреть вечно: обгоревший Дима Билан играет с песиком (ВИДЕО)

Накануне известный российский певец Дима Билан опубликовал в своем микроблоге оригинальное видео.
С обгоревшим лицом он миловался с собакой. Дима Билан во время отпуска в теплых краях сильно обгорел. На новом видео певец, измазанный кремом от ожогов, запечатлен вместе с собакой породы Бигль, которая пытается облизать его лицо. Похоже, что пса привлек запах крема. Забавный ролик вызвал восторженную реакцию среди пользователей Сети. Они оставили множество комментариев, пишет 7d.org.ua.
собакенУ плевать на мой внешний...а вот внутренний волнует ..)) ♂️подавай чистоту и искренность глубин )/// а я сгорел на солнце пару раз ☀️ #бигль #билан #димабилан / The dog doesn’t give a damn about my outlooks... but my inner world matters ..) he needs the purity and sincerity from the depths) /// and I got sunburnt a couple of times ☀ #beagle #bilan #dimabilan