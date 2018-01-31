Взялись за старое! Наташа Королева и Тарзан устроили эротическую фотосессию

Бодибилдер и профессиональный стриптизер на протяжении многих лет усердно работает над своим телом, без стеснения показывая плоды своего труда публично. В микроблоге знаменитости регулярно появляются эротичные снимки, но на одном из последних фото он превзошел все ожидания поклонников.

В роли фотографа выступила супруга Сергея Наташа Королева, которая запечатлела мужа совершенно обнаженным на фоне океана и заходящего солнца.

A post shared by Сергей Глушко(Тарзан) (@lovepussu) on Jan 29, 2018 at 8:50pm PST

Взбудораженные таким зрелищем подписчики, преимущественно женского пола, тут же стали пытаться разглядеть на снимке больше, чем другие.

«Если бы фото было поближе, было бы интереснее», «Блин! Сколько не приближала, не видно», «Что так темно-то! Первый раз темнота – нам не друг», «Вообще ничего не видно – так нечестно», – вздыхают поклонницы Тарзана.

Судя по геолокации в Instagram, звездная семья совсем недавнопровела беззаботный отпуск в Майами.