вторник, 23 января 2018 г.
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  • Галерея: вот они, самые красивые звездные женщины Эстонии!

Галерея: вот они, самые красивые звездные женщины Эстонии!

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Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Портал Limon.ee немного заскучал и решил составить свой рейтинг самых красивых звездных русских женщин Эстонии. Кажется, такого раньше не делал никто. Несомненно, все женщины прекрасны, но сегодня мы решили показать вам самых ярких из них. 

И, конечно же, мы спешим немного рассказать об их сфере деятельности.

Теле-и радиоведущая Дина Голубева

Ведет утреннее шоу ЗапуSKY! на SKY Радио и программу «Модное утро» на телеканале 3+.

Дина Голубева

ФОТО: Facebook Дины Голубевой / Телеканал 3+

Журналист и телеведущая Елена Поверина 

Ведущая ПБК и журналист Rus.Postimees.

Елена Поверина

ФОТО: Pm

Анна Сапроненко

Ведущая телеканала ETV+.

Анна Сапроненко и Андрей Титов. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Olga Makina

Елена Соломина

Журналист и телеведущая. Сторонник здорового образа жизни.

Елена Соломина

ФОТО: Частный архив

Марина Малова

Радиоведущая и актриса Русского театра 

Марина Малова

ФОТО: Facebook Марины Маловой

Таня Михайлова

Известная эстонская певица, скоро станет счастливой матерью. 

Таня Михайлова Саар и Микк Саар

ФОТО: Promopilt

Депутат Рийгикогу Ольга Иванова 

 Ольга Иванова

ФОТО: Mihkel Maripuu

Диана Хапрова

Русская модель из Эстонии.

Диана Хапрова

ФОТО: Joel Kirsimaa

Юлия Родина

Бывший главный редактор Rus.Delfi. 

Юлия Родина.

ФОТО: Tiit Blaat

Этот список можно продолжать бесконечно, но пока что остановимся на достигнутом... Пишите в комментариях, какие звездные женщины вам нравятся? 

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