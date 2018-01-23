Галерея: вот они, самые красивые звездные женщины Эстонии!

Портал Limon.ee немного заскучал и решил составить свой рейтинг самых красивых звездных русских женщин Эстонии. Кажется, такого раньше не делал никто. Несомненно, все женщины прекрасны, но сегодня мы решили показать вам самых ярких из них.
И, конечно же, мы спешим немного рассказать об их сфере деятельности.
Теле-и радиоведущая Дина Голубева
Ведет утреннее шоу ЗапуSKY! на SKY Радио и программу «Модное утро» на телеканале 3+.
Журналист и телеведущая Елена Поверина
Ведущая ПБК и журналист Rus.Postimees.
Анна Сапроненко
Ведущая телеканала ETV+.
Елена Соломина
Журналист и телеведущая. Сторонник здорового образа жизни.
Марина Малова
Радиоведущая и актриса Русского театра
Таня Михайлова
Известная эстонская певица, скоро станет счастливой матерью.
Депутат Рийгикогу Ольга Иванова
Диана Хапрова
Русская модель из Эстонии.
Юлия Родина
Бывший главный редактор Rus.Delfi.
Этот список можно продолжать бесконечно, но пока что остановимся на достигнутом... Пишите в комментариях, какие звездные женщины вам нравятся?