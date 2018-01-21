Скорее узнайте: какое ваше самое слабое место, согласно знаку Зодиака?!

Скорпион (23.10 — 21.11)

Скорпионы могут быть очень любящими и спонтанными людьми, но, в то же время, их склонность к ревности и нежелание доверять людям могут бросить тень на романтические и дружеские отношения Скорпионов. А еще никогда, никогда не обижайте Скорпионов — хотя бы потому, что они ничего не забывают и не прощают, и, поверьте, они непременно постараются отомстить, чтобы «преподать вам урок» и потом «быть в расчете». Так как Скорпионы не очень-то доверяют другим людям, им непросто даже просто сблизиться с другими людьми, не говоря уж о более тесных отношениях. Их эмоции очень яркие и сильные, но они редко открыто их показывают, так как не хотят казаться уязвимыми.

Стрелец (22.11-21.12)

Стрельцы — прирожденные исследователи. Единственное «но» — практически любое дело им быстро надоедает, и редко какой проект они доводят до конца. Они ненавидят, когда их давят авторитетом или указывают, что им делать, и всегда стараются установить свои собственные правила в жизни. Естественно, что подобная нетерпимость может создать для них массу проблем, если только они не научатся умеренности и поиску компромиссов. А еще у Стрельцов совершенно отсутствует встроенный «фильтр» в голове, из-за чего они часто кажутся собеседникам грубыми или бестактными. А еще Стрельцы не отличаются терпением, и вполне могут забросить проект, если с ним возникли какие-то сложности. Они нуждаются в большом количестве свободы и личного пространства, из-за чего часто кажутся слишком ветреными и расслабленными.

Козерог (22.12 — 19.01)

Козероги вполне способны уработать себя до смерти, просто-напросто забыв о том, что хотя бы время от времени нужно что-то есть и отдыхать. Они просто-таки одержимы гонкой за статусами и деньгами, считая, что и то, и другое является мерой стабильности и успешности, и они готовы работать, как проклятые, чтобы их добиться. Козероги любят хвастаться своей престижной работой или достижениями, что часто отталкивает от них окружающих. Им непросто открыться другим людям, и они склонны считать себя лучше, чем все остальные, однако в глубине души в них часть кроется чувство неполноценности, и на самом деле они зависят от мнений и мыслей других людей. Тем не менее, у них часто появляется дурная привычка обсуждать других людей за их спиной, и рассуждать лишь о фактах, не принимая во внимание взгляды и мнения. Ну и, наконец, они пессимистичны, и от любой ситуации ожидают лишь худшего.

Водолей (20.01 — 18.02)

Водолеи — это очередной сложный для понимания знак. С одной стороны, они отличные ораторы, и у них много разных интересов, благодаря чему им легко заводить друзей. Однако у них зачастую бывают проблемы с выражением эмоций, из-за чего им нелегко удерживать рядом друзей или партнеров. Они презирают скучных и консервативных людей, и обожают путешествия и приключения. Однако из-за этого им тяжело сосредоточиться на обычных, повседневных обязанностях и работе, без которых в современном мире просто не обойтись. Водолеи часто могут казаться несколько «не от мира сего» — прежде всего потому, что им зачастую куда проще остаться в своем собственном крохотном мире, чем принять несовершенство реального мира.

Рыбы (19.02 — 20.03)