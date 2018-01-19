Письмо читателя: узнал, что жена изменяла два года

«Хочу попросить совет, сам не знаю, что делать в данной ситуации. Ну и сама ситуация... В браке 22 года, дружили с 6 класса. А вот три дня назад узнал, что у жены был любовник, и связь эта длилась два года: с весны 2013 по осень 2015. Только вот я был слеп и не видел ничего, а узнал только через два года и теперь не знаю, что делать как быть. Сели, поговорили спокойно. Говорит, «выгонишь - уйду к матери жить», но хочет остаться вместе. Я вроде как тоже разводиться не хочу. Подскажите что делать? Четвертые сутки в голове каша, все смешалось и кони, и люди… Вот такая история… Больно…» - пишет удрученный 40-летний Алексей.