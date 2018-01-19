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Письмо читателя: узнал, что жена изменяла два года

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Измена. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

40-летний Алексей спустя два года узнал об изменах жены. И теперь места себе не находит. Помогите ему советом в комментариях. 

«Хочу попросить совет, сам не знаю, что делать в данной ситуации. Ну и сама ситуация... В браке 22 года, дружили с 6 класса. А вот три дня назад узнал, что у жены был любовник, и связь эта длилась два года: с весны 2013 по осень 2015. Только вот я был слеп и не видел ничего, а узнал только через два года и теперь не знаю, что делать как быть. Сели, поговорили спокойно. Говорит, «выгонишь - уйду к матери жить», но хочет остаться вместе. Я вроде как тоже разводиться не хочу. Подскажите что делать? Четвертые сутки в голове каша, все смешалось и кони, и люди… Вот такая история… Больно…» - пишет удрученный 40-летний Алексей. 

Это письмо поступило в редакцию портала Kleo.ru.

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