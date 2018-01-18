Вот это поворот! Цымбалюк-Романовская и Джигарханян снова станут мужем и женой

Следственный комитет России предъявил Цымбалюк-Романовской обвинение по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и взял с нее подписку о невыезде. В ближайшее время ее могут обвинить в хищениях в особо крупном размере, мошенничестве и незаконном завладении чужим имуществом. Виталина, чувствуя, что дело плохо, решила сделать финт ушами – обжаловала расторжение брака в московском суде.

«В связи с тем, что представителем по доверенности в бракоразводном процессе не были разъяснены права моей доверительнице, а именно о возможности использования срока о применении сторон с супругом, мы в установленные сроки подали апелляционную жалобу по указанным основаниям в Кунцевский районный суд через мировой судебный участок. Кунцевский суд Москвы принял нашу жалобу к производству и рассмотрит ее 30 января», – сообщила адвокат Виталины Людмила Широкова. Таким образом, уже в конце месяца Цымбалюк-Романовская и Джигарханян могут снова стать законными мужем и женой.

Возможно, тогда удастся разрешить и имущественные споры. Лихая киевлянка, например, уверяет, что на свои деньги купила три квартиры в Москве общей стоимостью 100 миллионов рублей. А Джигарханян упорно называет ее воровкой и показывает обчищенные банковские счета.