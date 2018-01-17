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Селфи стало главной зацепкой в убийстве 18-летней девушки из-за маленькой детали

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ФОТО: Социальная сеть

В день убийства подруги вместе распивали алкогольные напитки, как вдруг между ними вспыхнула ссора.

Роуз Антуан приговорили к тюремному заключению на семь лет после того, как тело еe подруги, 18-летней Бриттни Гаргол, было найдено у обочины дороги в Саскачеване, Канада. Причeм ключевой зацепкой в убийстве стало селфи, которую девушки опубликовали в Facebook за несколько часов до трагедии, сообщает The Sun.

По словам обвиняемой, в тот вечер она выпивала вместе с Бритни, когда между ними вспыхнула ссора. То, что произошло дальше, 21-летняя Роуз якобы не помнит. Впрочем, полицейским удалось восстановить события и без помощи убийцы. Бриттани была задушена ремнем, который был найден возле ее тела. Этот же ремень был на последнем селфи девушек, которое они выложили в соцсети.

Роуз пыталась сбить полицейских со следа, написав в Facebook через несколько часов после убийства о том, что Бритни куда-то пропала. Она также ввела в заблуждение следствие, когда сказала, что уехала в ту ночь вместе с неизвестным мужчиной. Впрочем, вскоре нервы обвиняемой не выдержали — и она призналась в содеянном.

Сложное расследование длилось практически два года. В итоге Роуз признала себя виновной в непредумышленном убийстве, но уточнила, что не помнит, как это сделала, пишет Life.

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