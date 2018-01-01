Красотка из Дагестана стала королевой порно

Жительница Махачкалы уехала сначала в Санкт-Петербург, где и познакомилась с миром порнобизнеса, а после обосновалась в Будапеште, взяла себе псевдоним Кира Квин и начала радовать любителей кино для взрослых. Ее работы уже были отмечены "Порно-Оскаром" – престижной наградой в индустрии, сообщает Дни.ру со ссылкой на паблик Mash.

Ради такого успеха девушка пожертвовала хорошими отношениями с семьей. Родные Ады отказались от нее и запретили возвращаться домой. Кира активно пользуется социальными сетями, куда выкладывает анонсы своих фильмов или забавные истории, произошедшие с ней на съемках очередного шедевра.