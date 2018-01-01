Свидетель не выдержал долгой свадьбы и упал в обморок. В Сети узнали, почему это произошло

На Reddit в топ вышло видео, на котором свидетель теряет сознание. Несмотря на то, что парню, упавшему лицом вперед, было больно, он не побоялся сам показать людям видео своего падения, пишет Medialeaks.
Пока некоторые смеялись, другие предупреждали, что ни в коем случае нельзя делать при долгом стоянии.
Пользователь Reddit с ником nearlearl поделился на сайте своим видео со свадьбы, где он был свидетелем жениха. Правда, на записи мужчна появляется на очень короткое время и разглядеть его трудно. И всё потому, что пользователь стремительно падает в обморок.
Если вы интересуетесь, все ли с мужчиной нормально после такого стремительного падения, то нет, не совсем. По его собственным словам, он сломал себе нос, сильно ушиб челюсть и выбил передний зуб. Но сейчас с момента этого происшествия прошло уже два месяца, так что все зажило и пользователь решил поделиться записью с другими людьми.
Некоторые даже нашли её смешной. «Я так сильно уже очень давно не смеялся», «Мне жаль, что ты так сильно ушибся, но блин, это было смешно!», - пишут они.
Но большинство не понимали, неужели мужчина так сильно переволновался, что потерял сознание. Наиболее вероятную причину своего обморока объяснил сам пользователь.
Пастор сказал, что церемония будет длиться где-то двадцать минут, а сам стоял читал уже больше 40. Я плохо позавтракал и почти не спал, а потом еще и свел колени, а очнулся уже на полу.
В комментариях пользователи подтвердили, что при длительном стоянии сводить колени нельзя ни в коем случае.
Для тех, кто не понимал, о чем идет речь, в комментариях разъяснили: сводить колени — значит, стоять, как по стойке «смирно». Ваши ноги при этом максимально выпрямлены, а мускулы находятся в статичном состоянии. Если мускулы не двигаются, то и венозная кровь из ног не вся возвращается обратно в сердце, а задерживается внизу. А значит, сердцу не хватает крови, чтобы снова насыщать ее кислородом и питать им в том числе мозг.
Если стоять с выпрямленными ногами не очень долго, то ничего с вами, скорее всего, не случится. Но если пробыть в таком положении очень долго, то мозг начнёт испытывать дефицит в свежей крови и вы можете упасть в обморок.
Такое нередко случается с солдатами в строю, а не только со свидетелями. Поэтому лучше всегда держать колени немного согнутыми.