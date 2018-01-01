Свидетель не выдержал долгой свадьбы и упал в обморок. В Сети узнали, почему это произошло

Пока некоторые смеялись, другие предупреждали, что ни в коем случае нельзя делать при долгом стоянии.

Пользователь Reddit с ником nearlearl поделился на сайте своим видео со свадьбы, где он был свидетелем жениха. Правда, на записи мужчна появляется на очень короткое время и разглядеть его трудно. И всё потому, что пользователь стремительно падает в обморок.

Если вы интересуетесь, все ли с мужчиной нормально после такого стремительного падения, то нет, не совсем. По его собственным словам, он сломал себе нос, сильно ушиб челюсть и выбил передний зуб. Но сейчас с момента этого происшествия прошло уже два месяца, так что все зажило и пользователь решил поделиться записью с другими людьми.

Некоторые даже нашли её смешной. «Я так сильно уже очень давно не смеялся», «Мне жаль, что ты так сильно ушибся, но блин, это было смешно!», - пишут они.

Но большинство не понимали, неужели мужчина так сильно переволновался, что потерял сознание. Наиболее вероятную причину своего обморока объяснил сам пользователь.

Пастор сказал, что церемония будет длиться где-то двадцать минут, а сам стоял читал уже больше 40. Я плохо позавтракал и почти не спал, а потом еще и свел колени, а очнулся уже на полу.

В комментариях пользователи подтвердили, что при длительном стоянии сводить колени нельзя ни в коем случае.

Для тех, кто не понимал, о чем идет речь, в комментариях разъяснили: сводить колени — значит, стоять, как по стойке «смирно». Ваши ноги при этом максимально выпрямлены, а мускулы находятся в статичном состоянии. Если мускулы не двигаются, то и венозная кровь из ног не вся возвращается обратно в сердце, а задерживается внизу. А значит, сердцу не хватает крови, чтобы снова насыщать ее кислородом и питать им в том числе мозг.

Если стоять с выпрямленными ногами не очень долго, то ничего с вами, скорее всего, не случится. Но если пробыть в таком положении очень долго, то мозг начнёт испытывать дефицит в свежей крови и вы можете упасть в обморок.

Такое нередко случается с солдатами в строю, а не только со свидетелями. Поэтому лучше всегда держать колени немного согнутыми.